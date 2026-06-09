Jennifer Lopez mostró cómo luce sin maquillaje para promocionar su nuevo producto de cuidado de la piel

Jennifer Lopez volvió a demostrar que el paso del tiempo es su mejor aliado. La actriz y cantante sorprendió a sus de seguidores en Instagram al compartir un video en el que aparece completamente al natural, sin maquillaje y recién levantada de la cama.

El objetivo de este íntimo vistazo a su rutina matutina fue anunciar el lanzamiento del Fusion Retinal and Vitamin C Power Serum, el nuevo suero estrella de su marca cosmética, JLo Beauty.

En el video, en el que aparece vistiendo una bata de seda fina, Lopez explicó que el producto ha sido parte fundamental de su cuidado nocturno.

“Esta soy yo a primera hora de la mañana, sin nada en la cara”, comentó con orgullo la empresaria de 56 años, evidenciando una piel radiante y firme.

Además del nuevo serum, la artista aprovechó el espacio para dar a conocer el estreno del primer sitio web oficial de la marca, diseñado para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios.

Este importante lanzamiento coincide con un buen momento en su carrera cinematográfica, marcado por el reciente estreno en Netflix de su nueva comedia romántica, “Office Romance”.

En esta producción, Lopez interpreta a una directora ejecutiva que inicia un romance con un empleado, interpretado por Brett Goldstein.

Para la Diva del Bronx, la belleza exterior es el reflejo de una disciplina inquebrantable. En recientes entrevistas, la artista insistió en que lucir bien frente a las cámaras requiere constancia. “Se trata de comer sano, hacer ejercicio y ser constante. Siempre digo lo mismo”, concluyó.

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