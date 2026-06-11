Trump frena ataque a Irán tras avances en negociación para poner fin al conflicto

Donald Trump anunció este jueves la cancelación de los ataques militares previstos contra Irán, al asegurar que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz han registrado avances significativos y cuentan con el respaldo de las partes involucradas.

A través de su plataforma Truth Social, Trump informó que decidió suspender la ofensiva militar programada para esa noche.

Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche“, escribió.

El mandatario aseguró que los puntos finales del acuerdo han sido aprobados tanto en concepto como en detalles por los participantes de las negociaciones, entre ellos Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Las negociaciones avanzan mientras sigue la presión sobre Teherán

Pese a la suspensión de los bombardeos, Trump dejó claro que la presión sobre Teherán continuará. El presidente indicó que el bloqueo naval estadounidense permanecerá vigente hasta que el acuerdo sea formalizado y adelantó que próximamente se anunciarán la fecha y el lugar para su firma.

El anuncio representa un giro importante respecto a las declaraciones realizadas horas antes por el propio mandatario, quien había advertido que Estados Unidos atacaría a Irán “con gran dureza” tras varios días de escalada militar.

La tensión aumentó después de que Irán respondiera con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, mientras que Teherán declaró cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales y energéticas más importantes del mundo.

Las conversaciones entre Washington y Teherán permanecían estancadas debido a diferencias sobre la reapertura de Ormuz y las restricciones al programa nuclear iraní. Sin embargo, el nuevo anuncio de la Casa Blanca sugiere que ambas partes podrían estar más cerca de una salida negociada.

Por su parte, el gobierno iraní había denunciado horas antes que los recientes ataques estadounidenses habían dejado “sin efecto en la práctica” el alto el fuego y responsabilizó a Washington por las consecuencias de una eventual escalada militar en la región.

Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, cancelled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening.? pic.twitter.com/m3ls9mTy46 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

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