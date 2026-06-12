Aumentan: Honda y Acura llaman a revisión 880 mil vehículos en EE.UU.

Miles de conductores de Honda y Acura en Estados Unidos deberán estar atentos a una nueva campaña de seguridad anunciada por la compañía. La medida involucra a más de 880 mil vehículos y está relacionada con un problema de corrosión que, en determinadas condiciones, podría afectar componentes clave de la suspensión trasera.

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La situación fue detectada tras años de seguimiento técnico e investigaciones realizadas tanto en Estados Unidos como en Canadá.

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Según la información presentada ante las autoridades de seguridad vial, ciertos vehículos podrían desarrollar corrosión prematura en una parte estructural ubicada en la zona posterior del chasis.

Problema ligado al clima y a la sal en las carreteras

La campaña se concentra principalmente en estados donde las bajas temperaturas obligan a utilizar sal y otros productos químicos para evitar la formación de hielo en las vías. Con el paso del tiempo, esos materiales pueden acelerar el deterioro de algunas piezas metálicas.

Honda explicó que determinados subchasis traseros fueron fabricados con una protección anticorrosiva insuficiente en áreas específicas. Como consecuencia, la pintura protectora puede desprenderse antes de lo previsto, dejando el metal expuesto a la humedad y a los agentes corrosivos presentes en el ambiente.

¿Qué riesgo representa la falla?

El desgaste progresivo puede generar grietas o debilitamiento en puntos de montaje relacionados con la suspensión trasera. Si el daño avanza, existe la posibilidad de que algunos componentes pierdan rigidez estructural, afectando el comportamiento dinámico del vehículo.

Entre los posibles síntomas se encuentran ruidos extraños en la parte trasera, vibraciones durante la marcha o una sensación de conducción diferente a la habitual. También podrían presentarse alteraciones en la alineación de las ruedas traseras.

Aunque la marca señaló que hasta mayo de 2026 no se habían registrado lesiones ni fallecimientos asociados a este defecto en Estados Unidos, decidió actuar de manera preventiva debido al potencial riesgo para la seguridad.

Los modelos involucrados

La revisión abarca unidades fabricadas entre 2014 y 2023. Los vehículos afectados son:

Acura MDX (2014-2020): 217,517 unidades.

Honda Pilot (2016-2022): 464,253 unidades.

Honda Passport (2019-2023): 89,674 unidades.

Honda Ridgeline (2017-2023): 110,070 unidades.

En total, la campaña alcanza a más de 880 mil vehículos comercializados o registrados en regiones donde el uso de sal para el tratamiento de carreteras es habitual durante el invierno.

Este es el Honda Pilot, modelo 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Lo que deben hacer los propietarios

Honda comenzará a contactar a los dueños de las unidades afectadas para que visiten un concesionario autorizado. Allí se realizará una inspección del subchasis trasero y, dependiendo del estado del vehículo, se aplicarán distintas soluciones técnicas.

Las acciones correctivas pueden incluir la instalación de refuerzos, reparaciones específicas o incluso el reemplazo completo del subchasis cuando sea necesario. La compañía confirmó que todos los trabajos vinculados con esta campaña serán efectuados sin costo para los propietarios.

Mientras llegan las notificaciones, los conductores pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro mediante el número de identificación vehicular (VIN) o consultando directamente con Honda o Acura.

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