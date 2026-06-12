Corte Suprema bloquea ejecución con gas nitrógeno y rechaza apelación de Alabama

La Corte Suprema rechazó una solicitud presentada por Alabama para reactivar de inmediato la ejecución de un condenado a muerte mediante gas nitrógeno, una decisión que representa un nuevo obstáculo para el estado en la defensa de uno de los métodos de ejecución más controvertidos del país.

De acuerdo con documentos judiciales revisados por NPR, el máximo tribunal emitió una orden breve en la que informó que la petición de Alabama había sido denegada. Aunque la resolución no incluyó una explicación detallada, trascendió que los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch habrían respaldado la posición del estado.

La decisión beneficia temporalmente a Jeffery Lee, condenado por un doble homicidio ocurrido en 1998 y cuya ejecución estaba programada para el próximo 11 de julio.

Debate sobre la constitucionalidad del método

El caso gira en torno al uso del gas nitrógeno como mecanismo de ejecución. Los abogados de Lee argumentan que el procedimiento viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe castigos crueles e inusuales.

A principios de esta semana, una corte federal de apelaciones concluyó que el protocolo utilizado por Alabama podría implicar un “riesgo sustancial de daño grave” y causar un sufrimiento que excede el inherente a la propia muerte.

El fallo contrastó con una decisión inicial de un tribunal inferior que había avalado la ejecución.

Crece la controversia por las ejecuciones con nitrógeno

El debate sobre este método se ha intensificado desde que Alabama realizó la primera ejecución con gas nitrógeno en 2024. Desde entonces, se han llevado a cabo ocho procedimientos de este tipo en el país, siete de ellos en Alabama.

Periodistas, observadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos han reportado que algunos reclusos mostraron movimientos convulsivos y otros signos de sufrimiento durante las ejecuciones.

La jueza Sonia Sotomayor ya había advertido en una opinión previa que la asfixia puede representar un “intenso tormento psicológico”. Asimismo, un grupo de médicos presentó documentos ante la Corte señalando que, a su juicio, el método provoca “sufrimiento inhumano”.

Mientras continúa la batalla legal, la ejecución de Lee permanecerá suspendida. Sin embargo, el condenado sigue enfrentando la pena de muerte y el caso podría regresar nuevamente ante los tribunales en los próximos meses.

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