Quedan pocas semanas: quiénes pueden pedir un reembolso del IRS relacionado con el COVID

Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener derecho a recuperar dinero del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por multas e intereses cobrados durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay un detalle importante: el reembolso no es automático. Quienes crean que pueden ser elegibles deben presentar un reclamo antes del 10 de julio de 2026 para preservar su derecho a recibir el dinero.

La oportunidad surge a raíz del caso judicial Kwong v. United States, en el que un tribunal federal determinó que el IRS podría haber aplicado penalidades indebidamente durante el período de emergencia nacional declarado por la pandemia.

¿Quiénes podrían tener derecho al reembolso?

Según la Defensoría Nacional del Contribuyente (National Taxpayer Advocate), podrían beneficiarse quienes:

Presentaron declaraciones de impuestos fuera de plazo entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023.

Pagaron multas por presentación tardía.

Pagaron intereses relacionados con esas sanciones.

Recibieron penalidades por pagos tardíos durante ese período.

Mantienen multas pendientes correspondientes a esos años.

La recomendación es revisar el historial tributario para identificar si hubo cargos de este tipo.

¿Por qué existe este posible reembolso?

El tribunal que analizó el caso Kwong concluyó que la emergencia sanitaria por COVID-19 calificaba como un desastre nacional bajo determinadas disposiciones del código tributario.

Bajo esa interpretación, los plazos para cumplir con ciertas obligaciones fiscales debieron haberse extendido automáticamente, lo que pondría en duda la legalidad de algunas multas e intereses cobrados por el IRS durante ese período.

Sin embargo, el litigio aún no está completamente resuelto, y el gobierno ha expresado su desacuerdo con el fallo.

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Por qué deberías presentar el reclamo lo antes posible

Entonces, ¿por qué presentar el reclamo ahora? Porque el tiempo corre. La Defensoría Nacional del Contribuyente recomienda presentar una “reclamación protectora” antes del 10 de julio de 2026 para evitar perder definitivamente el derecho a solicitar el reembolso si la decisión judicial termina favoreciendo a los contribuyentes.

En otras palabras: presentar el formulario ahora no garantiza que recibirás dinero, pero sí protege tu posibilidad de reclamarlo en el futuro.

Cómo solicitar el posible reembolso del IRS

Los contribuyentes deben:

Revisar sus transcripciones fiscales para identificar multas e intereses correspondientes al período afectado.

Completar el Formulario 843, denominado Claim for Refund and Request for Abatement.

Enviar la documentación por correo al IRS antes del 10 de julio de 2026.

Actualmente, este trámite no puede realizarse de forma electrónica.

Qué debes tener en cuenta

Antes de iniciar el proceso, los expertos recomiendan consultar con un profesional tributario, especialmente si se trata de declaraciones complejas o que involucran empresas.

Además, es importante recordar que no todos los contribuyentes califican, y que el resultado final dependerá de cómo se resuelva el litigio en los tribunales.

Por ahora, el mensaje de la Defensoría Nacional del Contribuyente es claro: si crees que pagaste penalidades relacionadas con obligaciones tributarias durante la pandemia, no esperes hasta el último momento para averiguar si puedes reclamar ese dinero.

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