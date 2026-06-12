Sube el precio de los autos eléctricos de segunda mano en EE.UU.

Los compradores que estaban esperando una nueva caída en los precios de los autos eléctricos usados podrían encontrarse con una sorpresa. En Estados Unidos, este segmento comenzó a mostrar señales de fortalecimiento y los valores ya no siguen la tendencia de ajuste que predominó durante buena parte de los últimos meses.

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Los datos más recientes reflejan que los vehículos eléctricos usados están aumentando de precio a un ritmo superior al de los modelos impulsados por motores de combustión.

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Mientras los EV registran incrementos cercanos al 12% en el mercado mayorista, los vehículos de gasolina avanzan alrededor de un 3% en el mismo período.

El combustible vuelve a influir

Una de las razones que ayuda a entender este fenómeno es el encarecimiento de la gasolina. Con costos que se mantienen aproximadamente un 38% por encima de los niveles observados hace un año, muchos conductores están evaluando alternativas que les permitan reducir gastos diarios.

En ese escenario, los eléctricos usados aparecen como una opción atractiva para quienes realizan trayectos rutinarios, como desplazamientos al trabajo, viajes escolares o diligencias cotidianas. El ahorro operativo se convierte en un argumento cada vez más importante al momento de elegir vehículo.

Los modelos más buscados

La demanda también se refleja en las subastas donde participan concesionarios. Entre los modelos que despiertan mayor interés destacan el Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt y Hyundai Ioniq 5.

Los distribuidores están dispuestos a pagar más por estas unidades para reforzar sus inventarios. Cuando eso ocurre, normalmente el aumento termina trasladándose a los precios que encuentra el consumidor final en los lotes de venta.

Menos oportunidades de encontrar gangas

Para quienes buscan comprar un eléctrico usado, la consecuencia inmediata es una menor disponibilidad de ofertas especialmente atractivas. Los modelos con buena autonomía, reputación consolidada y alta rotación son los que más están sintiendo esta presión alcista.

Aun así, los EV usados siguen representando una alternativa más accesible que muchos vehículos nuevos. Para numerosos hogares, continúan siendo una puerta de entrada razonable a la movilidad eléctrica.

Un posible cambio en el horizonte

El panorama, sin embargo, podría modificarse en los próximos meses. Se espera que una cantidad importante de vehículos eléctricos finalice sus contratos de leasing y regrese al mercado.

Si ese flujo de unidades aumenta de manera significativa, la oferta podría crecer con rapidez y generar una mayor competencia entre vendedores. En ese caso, los precios tendrían margen para estabilizarse o incluso retroceder.

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