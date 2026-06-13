Florida identificará a los no ciudadanos con sello “NC” en licencias de conducir

Florida comenzará a identificar a los residentes no ciudadanos mediante un distintivo especial en las licencias de conducir, una medida que ha generado debate sobre seguridad electoral, privacidad y posibles actos de discriminación.

La disposición forma parte de la denominada Florida SAVE Act, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y establece que las nuevas licencias de conducir y las renovaciones incluirán información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio del titular.

Según la legislación, quienes no sean ciudadanos estadounidenses tendrán impresa la marca “NC” (Non-Citizen) en sus documentos de identificación. La implementación será gradual y afectará a las licencias emitidas o renovadas a partir de 2027, aunque algunos reportes indican que el nuevo formato comenzará a incorporarse progresivamente desde 2026.

Una medida vinculada a la seguridad electoral

Las autoridades estatales defienden la reforma como parte de un paquete más amplio destinado a fortalecer la integridad de los procesos electorales en Florida.

El objetivo, según sus promotores, es facilitar la verificación del estatus legal de los residentes y mejorar los mecanismos de control administrativo relacionados con el registro de votantes y otros servicios gubernamentales.

Las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento, por lo que los conductores no tendrán que reemplazarlas de inmediato. Los nuevos ciudadanos estadounidenses podrán solicitar una tarjeta actualizada para reflejar su nuevo estatus.

Críticas por posibles efectos discriminatorios

La iniciativa ha despertado preocupación entre organizaciones civiles y líderes demócratas.

Derek Scott, presidente del Partido Demócrata del Condado de Escambia, advirtió en entrevista con News at 10 que la inclusión de la marca “NC” podría derivar en perfiles raciales o discriminación durante controles de tránsito y otras interacciones con autoridades.

“Tengan o no la documentación adecuada, esto es innecesario (…) va a crear una sensación de desconfianza entre la comunidad”, sostuvo.

Por su parte, el congresista republicano Jimmy Patronis restó importancia a las críticas y afirmó que “no hay nada de malo en que alguien no sea ciudadano”, aunque reconoció que algunas personas podrían sentirse incómodas con la identificación visible de su estatus migratorio.

Implementación gradual

Las oficinas encargadas de emitir licencias en Florida aseguran que están preparadas para aplicar los cambios cuando entren en vigor.

Mientras tanto, los residentes legales que no son ciudadanos no tendrán que realizar ningún trámite inmediato. El distintivo “NC” aparecerá cuando corresponda renovar o reemplazar la licencia.

La medida convierte a Florida en uno de los estados con mayores requisitos de identificación vinculados al estatus migratorio.

WOW! Democrats are furious as a law will soon take effect in Florida REQUIRING that EVERY driver's license issued will need to display whether the person is a NON-CITIZEN as part of the state's SAVE America Act pic.twitter.com/0rtsDptWdi — Sergeant News Network (@SGTnewsNetworks) June 12, 2026

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