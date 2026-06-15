Fox anuncia la compra de la plataforma de streaming Roku tras un millonario acuerdo

Este lunes, la cadena estadounidense de televisión abierta, Fox, anunció un acuerdo millonario para la compra de la famosa plataforma de streaming Roku con el propósito de seguir ampliando y reforzando no solo su negocio publicitario, sino también su alcance online en contenidos de noticia, deporte y entretenimiento.

Según detalles del acuerdo, la compra está valorada en unos $22,000 millones de dólares entre efectivo y acciones, lo que dejará la operación en $160 dólares por acción, además de tratarse de la primera adquisición importante para Fox desde que Lachlan Murdoch asumiera el cargo de presidente y director ejecutivo de la cadena, luego de un acuerdo familiar.

“Hoy damos el siguiente paso: unir la cartera de contenido en vivo más valiosa en el consumo de video con la plataforma de streaming líder a través de la cual Estados Unidos lo ve. Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década”, dijo Murdoch.

Aunque Roku seguirá funcionando como una plataforma abierta, el acuerdo que se espera se complete para mediados del 2027 le proporcionará a Fox el acceso a más de 100 millones de hogares en todo el mundo a través de la plataforma de streaming, además del canal Roku y sus datos propios.

Asimismo, los accionistas de Fox tendrán cerca del 73% de la compañía resultante, y los de Roku aproximadamente el 27%. “Es fundamental que Roku siga siendo una empresa abierta y que fomente la colaboración con sus socios. No prevemos que eso vaya a cambiar en absoluto”, agregó el CEO de Fox.

Por su parte, el fundador de Roku, Anthony Wood, quien se unirá al consejo de administración de Fox una vez que se cierre el acuerdo, comentó que “la fusión con FOX representa una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, crecer más rápidamente e innovar con mayor agresividad para los espectadores, socios y anunciantes”, dijo en un comunicado.

Finalmente, para el inicio de la jornada, las acciones de Fox cayeron casi un 17% debido al acuerdo y las probabilidades de una dilución de las acciones, mientras que las acciones de Roku también bajaron un 2.5%.

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