Caso Anna Kepner: juez ordena mantener detenido al adolescente acusado de asesinato en crucero de Carnival

Un juez federal determinó que el adolescente acusado de matar a la joven Anna Kepner en un crucero de Carnival permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

El acusado, identificado en documentos judiciales únicamente como T.H. debido a que era menor de edad al momento de los hechos, había permanecido fuera de prisión bajo custodia familiar y sujeto a condiciones estrictas de supervisión, reseñó Fox News.

Sin embargo, el 10 de junio el juez magistrado federal Edwin G. Torres revocó esa medida después de que el caso fuera transferido desde jurisdicción juvenil hacia procesamiento como adulto.

Tribunal argumentó que la decisión responde al riesgo para la comunidad

De acuerdo con la resolución judicial, el cambio de jurisdicción modificó el análisis legal sobre la permanencia del acusado fuera de custodia.

El tribunal indicó que la decisión no estuvo relacionada con riesgo de fuga.

Según el juez, las condiciones previas eran suficientes para garantizar la comparecencia del acusado ante la justicia, pero no para proteger adecuadamente a la comunidad.

El adolescente enfrenta cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado por la muerte de Anna Kepner, de 18 años.

La joven fue encontrada muerta el 7 de noviembre de 2025 dentro del camarote que compartía con el acusado durante un crucero de Carnival que navegaba en alta mar con destino a Miami.

Según el expediente judicial citado en la decisión, el examen médico concluyó que la víctima fue agredida sexualmente y posteriormente murió por asfixia.

El acusado había cumplido las condiciones impuestas durante meses

En la orden, el juez señaló que el acusado no tenía antecedentes penales, se entregó voluntariamente y había cumplido durante meses con las condiciones establecidas para permanecer en libertad.

No obstante, sostuvo que esos elementos no superaban la gravedad de las acusaciones.

El tribunal también consideró que los hechos imputados ocurrieron presuntamente dentro de un entorno doméstico y privado, una situación que, según la resolución, resulta difícil de mitigar únicamente con medidas como arresto domiciliario, monitoreo electrónico o supervisión por terceros.

La decisión también mencionó la cercanía de la fecha prevista para el juicio, fijada para septiembre.

Además, el juez ordenó que el acusado reciba evaluación y tratamiento de salud mental mientras permanezca bajo custodia.

Una orden complementaria estableció que sea entregado al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y que permanezca alojado únicamente con menores, mantenga acceso a representación legal y pueda conservar comunicación con familiares.

El proceso judicial continúa y el acusado mantiene el derecho a defenderse de los cargos en tribunal.

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