Trump amaga con cobrar peajes en el estrecho de Ormuz en caso de no firmar un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump anticipó que, en caso de no firmar un acuerdo con Irán en 60 días, Estados Unidos comenzará a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz dando a entender que Washington controla el estratégico corredor marítimo por donde hasta antes del 28 de febrero diariamente transitaban millones de barriles de petrolero.

Aunque a mediados de esta semana, el magnate neoyorquino firmó en Versalles un documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo definitivo de paz con la Republica Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz, el hecho de que Israel no haya respetado el alto al fuego en Líbano obligó al gobierno de Teherán a cerrar nuevamente el tránsito a la navegación en la vía fluvial compartida con Omán.

A través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense anticipó que el cobró de posibles peajes el estrecho de Ormuz sería exclusivo de para beneficio estadounidense.

“No habrá peajes una vez transcurrido el plazo de 60 días, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como Ángel Guardián a los países de Oriente Medio a efectos de reembolso de gastos pasados, presentes y futuros”, escribió.

El estrecho de Ormuz volvió a cerrarle el tráfico a la navegación a cualquier tipo de embarcación sin importar la posición que pueda fijar Estados Unidos. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

El bloqueo ejercido por Irán en el canal del Golfo por donde diariamente solía transitar cerca de 20% del suministro mundial de crudo hizo estallar una crisis energética sin precedente, pues el incremento en el precio del barril de petróleo llegó a alcanzar $126 dólares en abril, situación elevó el valor prácticamente de la mayoría de los productos a nivel global.

Sin embargo, eso no parece importarles a los funcionarios de la República Islámica, pues avalan el nuevo cierre del corredor marítimo ante la violación de Israel a su compromiso de frenar cualquier tipo de ofensiva sobre Beirut.

“En vista de la mala fe de Estados Unidos y su clara violación de sus compromisos al no implementar el primer artículo del memorándum que pone fin a la guerra, y en respuesta a la continua y persistente violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano… Por la presente se anuncia que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al paso de embarcaciones”, indica parte de un comunicado difundido por el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya.

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