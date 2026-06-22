¿Quiénes eran Araceli y Mónica? Las poblanas de Huauchinango que murieron en el desierto de Arizona

La tragedia migratoria que cobró la vida de seis personas en el desierto de Arizona tiene rostro poblano. Entre las víctimas confirmadas se encuentran Araceli Vázquez Salas, de 27 años, y Mónica Luna Falcón, de 23 años, dos jóvenes originarias de la comunidad indígena de Xaltepec, en el municipio de Huauchinango, cuyos familiares esperan la repatriación de sus cuerpos.

La identidad de ambas mujeres fue confirmada por el Gobierno de Puebla, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), luego de que autoridades estadounidenses localizaran sin vida a un grupo de seis migrantes en una zona desértica cercana a la Reserva Tohono O’odham, en Arizona.

Una búsqueda de mejores oportunidades terminó en tragedia

Araceli y Mónica formaban parte de un grupo de migrantes que intentaba llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la información disponible, el grupo habría quedado expuesto a las condiciones extremas del desierto tras separarse de la persona que los guiaba durante el trayecto.

Hasta ahora, las autoridades forenses de Estados Unidos continúan con el proceso de identificación de las otras cuatro víctimas localizadas en la misma zona, mientras se investiga si existen más personas originarias de Puebla entre los fallecidos.

Madres y familias que hoy enfrentan una pérdida irreparable

La muerte de ambas jóvenes ha causado profunda consternación en sus comunidades de origen. Araceli Vázquez Salas dejó a dos hijos, uno de 2 años y otro de 10, mientras que Mónica Luna Falcón era madre de un niño de 8 años.

Familiares de las dos poblanas mantienen comunicación con autoridades estatales para concretar el traslado de los cuerpos a Puebla. En el caso de Araceli, su esposo, Evaristo Franco López, participa en las gestiones correspondientes. Por parte de Mónica, el acompañamiento es encabezado por su tía, Isabel Luna Ramírez.

Xaltepec y Papatlazolco, comunidades marcadas por el luto

Aunque ambas eran originarias de Xaltepec, residían entre esta localidad y la comunidad de Papatlazolco por motivos familiares y laborales. Los dos poblados se encuentran en la región de Huauchinango, entre las presas de Tenango y Nexapa.

La noticia ha impactado a habitantes de ambas comunidades, donde vecinos y familiares permanecen a la espera de que los restos regresen a Puebla para brindarles sepultura.

Un hermano de Araceli continúa desaparecido

Entre los datos que aún generan incertidumbre se encuentra el paradero de uno de los hermanos de Araceli, quien presuntamente viajaba con el mismo grupo de migrantes rumbo a Estados Unidos.

Hasta el momento no existe información oficial sobre su ubicación, ni se ha confirmado si Mónica Luna Falcón formaba parte del mismo contingente en el que viajaban Araceli y su familiar.

Continúan las investigaciones

Las causas exactas de la muerte de las dos poblanas aún no han sido determinadas oficialmente. Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones y continúan los trabajos periciales para esclarecer lo ocurrido e identificar al resto de las personas encontradas en el desierto.

Mientras tanto, el Gobierno de Puebla, el Consulado de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores mantienen coordinación para agilizar la repatriación de los cuerpos y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan miles de migrantes que intentan cruzar la frontera de manera irregular, especialmente a través de rutas desérticas consideradas entre las más peligrosas de la región.

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