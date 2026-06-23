Caso Kilmar Abrego García: DOJ apela fallo que desestimó caso de tráfico de personas

El Departamento de Justicia decidió llevar a una corte de apelaciones el caso penal por presunto tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, luego de que un juez federal en Tennessee desestimara los cargos al considerar que no estaban debidamente sustentados.



La apelación fue presentada por el fiscal federal Robert McGuire ante la jueza de distrito Waverly Crenshaw, quien fue informada de que el gobierno buscará que el Sexto Circuito revise la decisión que dejó sin efecto el proceso penal.

El origen del caso y la investigación reactivada

El expediente se relaciona con una detención de tráfico ocurrida en 2022 en Tennessee, donde Abrego García no fue arrestado ni acusado en ese momento, pese a una revisión que duró más de una hora.



Durante ese control, agentes estatales interrogaron al conductor y discutieron entre ellos sospechas de tráfico de personas, ya que en el vehículo viajaban nueve personas sin equipaje.



Años después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retomó el incidente y lo vinculó a una investigación formal, lo que derivó en los cargos presentados posteriormente.

El fallo judicial que desestimó el proceso

El juez federal Waverly Crenshaw determinó el mes pasado que el caso debía ser desestimado al considerar que el gobierno no logró refutar la presunción de que la reapertura del expediente pudo estar motivada por represalia. En su resolución, el magistrado señaló que el momento en que se reactivó la investigación y ciertas declaraciones públicas no explicaban de manera convincente el cambio de postura del gobierno federal, que pasó de no procesar el caso a llevarlo a juicio.

Abrego García vivía en Maryland junto a su familia cuando fue deportado en marzo del año pasado a la megacárcel CECOT en El Salvador, pese a existir una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión hacia ese país por riesgo de persecución.



Posteriormente fue trasladado de regreso a Estados Unidos en junio para enfrentar el proceso judicial en Tennessee. Durante el proceso, la jueza federal Paula Xinis ordenó su liberación bajo supervisión mientras continuaba el litigio.

El acusado ha negado pertenecer a la pandilla MS-13 y se ha declarado inocente de los cargos por tráfico de personas.

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