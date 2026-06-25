Ciudad del condado de Orange demandada por muerte de joven hispano

Una familia presentó una demanda contra la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, por la muerte de un adolescente hispano debido a disparos efectuados por oficiales de la policía.

Los familiares de Jaden Michaca, de 15 años, alegaron que los agentes del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) utilizaron fuerza letal injustificada en un incidente que describieron como una crisis de salud mental.

En una conferencia de prensa, la madre del adolescente, Maribel Michaca, declaró que su hijo no merecía morir de esa forma, la noche del 14 de junio, cuando los oficiales de la ley abrieron fuego en contra de él.

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Maribel Michaca dijo que su hijo Jaden había estado lidiando con problemas de salud mental durante dos años, además de mencionar que oficiales de la policía de Santa Ana habían acudido a su casa varias veces anteriormente.

“Tenía trastorno bipolar, sufría crisis mentales, tenía varios diagnósticos. No los recuerdo todos ahora mismo, pero la policía de Santa Ana tenía constancia de todo esto”, expresó la madre del joven fallecido.

Michaca recordó que llamaron a la policía la noche del 14 de junio para pedir ayuda debido a que Jaden estaba sufriendo una crisis. La madre expresó que esperaba que la policía acudiera con un equipo de crisis o psiquiátrico.

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En el momento en que los familiares llamaron a la policía, Maribel dijo que su hijo Jaden estaba en posesión de un cuchillo.

“Mi prometido intentaba defenderme para quitarle el cuchillo a mi hijo. Intentábamos calmar la situación forzándolo entre ambos. Él resultó herido, pero no fue intencional“, aseguró la mujer, sobre la lesión que recibió su pareja.

El Departamento de Policía de Santa Ana confirmó que había acudido a la casa de Michaca en varias ocasiones previas, pero afirmó que los oficiales que atendieron la emergencia del 14 de junio desconocían los antecedentes de la salud mental del joven hispano.

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De acuerdo con el SAPD, el prometido de Maribel fue quien llamó al 911 para reportar un conflicto familiar, diciendo que el joven estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, por lo que estaba causando destrozos.

Los oficiales de policía que acudieron al domicilio de la familia hispana encontraron que el prometido de la mujer había sufrido lesiones por arma blanca.

La portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, la oficial Natalie García, declaró que los agentes, en el momento en que llegaron al lugar, escucharon una discusión en el interior de la casa.

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“Los agentes que respondieron desconocían que Jaden estuviera sufriendo algún tipo de crisis de salud mental“, expresó la oficial García.

“Los agentes forzaron la puerta, se encontraron con Jaden y vieron que seguía armado con un cuchillo. A pesar de intentar calmar la situación, Jaden no soltó el cuchillo y fue entonces cuando ocurrió el tiroteo en el que se vieron involucrados los agentes”, agregó la portavoz del SAPD.

De acuerdo con los abogados, la familia solicita una cantidad de dinero, que no fue revelada, además de alegar negligencia y uso injustificado de fuerza letal.

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“En lugar de centrarse en brindarle a este niño de 15 años la ayuda que necesitaba, se centraron en dispararle y matarlo”, declaró el abogado Michael Carrillo.

La policía de Santa Ana aseguró que se publicarán las grabaciones de las cámaras corporales en las próximas tres semanas.

La división de asuntos internos del Departamento de Policía de Santa Ana, la unidad de homicidios y los investigadores de la fiscalía del condado de Orange están llevando a cabo investigaciones independientes sobre este incidente.

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