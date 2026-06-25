Floyd Mayweather Jr. se queda sin pelea: cancelan su combate contra Mike Zambidis por disputa legal

El esperado combate de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Zambidis, programado para este sábado en Atenas, Grecia, fue cancelado debido a una disputa legal que sigue sin resolverse en los tribunales de Estados Unidos.

La noticia se dio a conocer este jueves a través de documentos judiciales federales a los que tuvo acceso la cadena ESPN, poniendo fin, al menos de momento, a uno de los eventos de boxeo más comentados de las últimas semanas.

¿Por qué fue cancelada la pelea de Floyd Mayweather?

La realización del combate quedó en entredicho después de que CSI, una empresa de eventos vinculada a otros compromisos de Floyd Mayweather, presentara una demanda por supuesto incumplimiento de contrato ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York.

La compañía también solicitó una medida cautelar de emergencia para impedir la realización de la exhibición mientras el litigio continúa su curso.

“Dado que la moción de los demandantes sigue pendiente de resolución, el evento Mayweather-Zambidis ya no se llevará a cabo en Atenas (Grecia) tal como estaba previsto para la noche del sábado”, escribió la abogada Melissa Glass en una carta dirigida al tribunal. “La iniciación de esta acción legal y la presentación de la moción por parte de los demandantes, así como sus amenazas legales tanto a nivel nacional como en Grecia, han paralizado efectivamente cualquier plan de promoción o distribución del evento y han detenido la venta de entradas”.

La venta de boletos y la transmisión quedaron paralizadas

La incertidumbre jurídica tuvo consecuencias inmediatas para el evento. Documentos judiciales previos revelaron que Ticketmaster suspendió la venta de entradas para la pelea de exhibición de seis asaltos.

Además, la plataforma DAZN, que aparecía como posible transmisora del combate, decidió esperar una resolución judicial antes de comprometerse con la emisión del evento. De acuerdo con la propia Melissa Glass, hasta el miércoles no existía una cadena confirmada para transmitir la pelea.

Glass escribió que “la situación cambiante sobre el terreno en Atenas y el daño significativo a la viabilidad comercial del evento” condujeron a su cancelación.

El combate entre Mayweather y Zambidis podría reprogramarse

Aunque la pelea fue suspendida, el caso aún no está completamente cerrado. La defensa de las partes involucradas señaló que el enfrentamiento podría reagendarse dependiendo de la decisión que adopte el juez Vernon S. Broderick sobre la solicitud de medida cautelar.

El promotor Keane Anis, representante de Front Row, aseguró que los organizadores estaban preparados para seguir adelante con el espectáculo si los asuntos legales se resolvían con suficiente anticipación.

Anis afirmó en un documento de respaldo que estaban preparados para seguir adelante con el combate si los asuntos legales se hubieran resuelto “con suficiente antelación al evento”, pero que finalmente resultó “inviable, tanto comercial como operativamente, continuar con el mismo”.

Millones de dólares en juego tras la cancelación

La suspensión del combate también provocó importantes pérdidas económicas para las empresas involucradas.

Según documentos judiciales, Front Row habría invertido o comprometido cerca de 7 millones de dólares para la organización del evento, incluyendo un pago de 3 millones de dólares a Floyd Mayweather, además de cubrir los gastos de traslado de su equipo.

Anis sostuvo que la cancelación de la pelea “ha causado un perjuicio sustancial -en términos prácticos, contractuales, comerciales y de reputación- a Front Row y a numerosos terceros”, y añadió que no es posible cuantificar la magnitud de dicho daño.

Los documentos también indican que diversos acuerdos comerciales habrían permitido a Mayweather obtener al menos 10 millones de dólares por la exhibición frente a Mike Zambidis.

Por su parte, Walter Jordan, representante del ex campeón mundial, aseguró ante el tribunal que el boxeador desembolsó aproximadamente 250.000 dólares de su propio dinero para el campamento de entrenamiento y que ese gasto no podrá recuperarse en caso de cancelación definitiva.

La defensa de Mayweather solicita una fianza millonaria

Mientras continúa la batalla legal, los abogados de Floyd Mayweather solicitaron que CSI deposite una fianza de 15 millones de dólares en caso de que el tribunal decida conceder la orden judicial solicitada.

La resolución del caso será clave para determinar si el combate contra Mike Zambidis puede celebrarse en una fecha futura o si la pelea quedará cancelada de manera definitiva.

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