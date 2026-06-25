Verbena popular en el partido México-Chequia en la Plaza de la Cultura y Arte

a verbena popular que se vivió antes, durante y después del triunfo 3-0 de México sobre la selección de Chequia desató la locura en la plazoleta de la Casa de la Cultura y Arte, donde, una vez más, se congregaron cientos de aficionados.

El ambiente de fiesta comenzó con el rico olor de los perros calientes que decenas de vendedores ofrecieron a la clientela formada sobre la calle Main, desde la autopista 101, en el centro de Los Ángeles hasta la avenida César Chávez.

A dos horas del encuentro, Verónica Saavedra se formó en la larga fila y, aunque el calor no era agobiante, comenzó a “calentar” la garganta para gritar los goles del Tri, con una cerveza bien fría.

“Hay que matar la sed”, justificó.

Delante de ella se encontraban William Chávez, un estudiante de geografía en UCLA y su amiga, Itzaithi Elizondo. Ella se comía un hot-dog que le compró al poblano Horacio Aguilar.

El guatemalteco Domingo Pastor vendió pocas banderas del Tri.

Crédito: Impremedia

Frente a la Placita Olvera, cuna del nacimiento de la ciudad de Los Ángeles, vendedores de banderas hicieron sonar sus trompetas para llamar la atención de los compradores de camisetas, cintas, gorras y la mascota del Mundial que representa a México.

“Vendí más la semana pasada; esta vez como que la gente no quería comprar”, se quejó el guatemalteco Domingo Santiago, quien realizaba su negocio con ayuda de su esposa y sus hijos.

“Suavemente, yo quiero sentir tus labios besándome la piel”, se escuchaba la canción del intérprete puertorriqueño Elvis Crespo, seguida de “La Vaca”, el éxito musical del grupo Mala Fe, que fusionó el merengue y la música urbana. Muchos se animaron a demostrar sus mejores pasos de baile en la calle.

“Lo más bonito de estos eventos es que convivimos con mucha gente”, dijo Emely Escareno, esposa de Julio Bravo, de la Ciudad de México, quien portaba una máscara de “Rey Misterio”, un astro de la lucha libre.

La familia Escareño arribó tres horas antes del partido al Centro de Arte y Cultura, en la Placita Olvera, tiempo que aprovecharon para comer tacos de carne asada, tomar agua fresca de pepino y Julio se bebió dos cervezas.

Valentin Grana, propietario del restaurante Sabores Oaxaqueños, puso el sabor auténtico de la cocina mexicana en la Plaza de la Cultura y el Arte.

Crédito: Impremedia

“Solo tiene permiso para dos. No más”, dijo la esposa, quien soltó una carcajada.

Julio, resignado comentó: “Donde manda capitán no gobierna marinero”.

En el área de venta de comida, Valentín Grana, su esposa Lily, su cuñada Mónica Sánchez y empleados del restaurante “Sabores Oaxaqueños” no se daban abasto para atender a cientos de comensales.

“Yo quiero una tlayuda!”, pidió Selene Delgado, una mujer nayarita.

“Yo voy a pedir una torta de tasajo”, comentó Beatriz Avendaño, de Guadalajara, Jalisco.

En dicho restaurante temporal se ofrecieron además tortas de cecina con chorizo y quesillo y memelas con opción de agregarles carne de res y ricos tamales oaxaqueños de mole negro, envueltos en hojas de plátano.

Stephanie Martínez, una aficionada mexicoamericana del Tri, y su amiga de China, Ana Ma, apoyando a México.

Crédito: Impremedia

“Este ha sido un día de la comunidad y para la comunidad”, expresó la doctora Adriana Mendoza, directora asociada de AARP. “Es hermoso ver a familias completas con miembros de primera, segunda y tercera generación de mexicanos en Los Ángeles,”.

Tras el aplauso de la multitud, también se llevó un sonoro abucheo cuando habló de sus raíces mexicanas y dijo que, para su papá, originario de Guadalajara, lo mejor de México eran las “Chivas Rayadas”.

“¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!, entonaron en señal de desaprobación por parte de muchos aficionados de las “Águilas” del América, entre ellos Javier Girón, hijo de padres mexicanos que vive en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange.

Mientras, sentados en el pasto sintético de la plazoleta de Casa de la Cultura y Arte, las familias mexicanas y mexicoamericanas disfrutaron de un concierto con música de Los Ángeles Azules y su tema “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar” o “La Negra Tomasa” del grupo de la banda de rock alternativo “Caifanes”.

“Somos un museo completamente gratuito que cuenta la historia de los mexicanos y de la fundación de Los Ángeles”, dijo a La Opinión, Tracy Serrano, directora ejecutiva de Plaza de la Cultura y Arte. “Aquí contamos la historia de Los Ángeles desde la perspectiva de los mexicanos”.

Agregó que, en Plaza de la Cultura y Arte, “queremos atraer a todas las generaciones de mexicanos y mexicoamericanos; lo hemos estado logrando, gracias a la iniciativa del cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez de presentar los partidos de la selección de futbol de México. Ha sido algo tan bonito y a todos les ha gustado”.

Y para rematar la celebración, cientos de fanáticos se apoderaron de quiosco de la Placita Olvera donde cantaron, bailaron y ondearon banderas de México.