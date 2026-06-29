Mundial 2026: Resultado del 28 de junio y los partidos que podrás ver hoy 29 de junio

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya comenzó y la emoción no da tregua. La actividad del 28 de junio dejó al primer clasificado a los octavos de final, mientras que este 29 de junio se disputarán tres encuentros que prometen grandes emociones con selecciones candidatas a pelear por el título.

Aquí te presentamos el resultado del sábado 28 de junio y la agenda completa de los partidos de hoy domingo 29 de junio.

Resultado del Mundial 2026 del 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

La selección de Canadá se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Sudáfrica en un duelo que se definió hasta el tiempo agregado.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro se iría al alargue, Stephen Eustaquio apareció al minuto 92 con un potente tiro libre que venció al arquero sudafricano y desató el festejo canadiense. Ahora, Canadá espera al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos para conocer a su siguiente rival.

A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! ?#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Partidos del Mundial 2026 para hoy 29 de junio

Brasil vs. Japón

La selección de Brasil inicia su camino en la fase de eliminación directa después de terminar como líder de su grupo y confirmar su etiqueta de favorita. La Verdeamarela buscará imponer su talento ofensivo frente a un Japón que clasificó con actuaciones sólidas y orden táctico, convirtiéndose en uno de los equipos más incómodos del torneo.

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

The #FIFAWorldCup Round of 32 awaits… ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Alemania vs. Paraguay

Alemania llega a este compromiso tras dominar su grupo con un futbol efectivo y una plantilla que combina experiencia y juventud. Del otro lado estará Paraguay, selección que avanzó como uno de los mejores terceros lugares y que intentará dar la sorpresa ante uno de los gigantes del futbol mundial.

Horario en Estados Unidos: 16:30 horas ET y 13:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

??????? ?



¡La #Albirroja ?? ya tiene rival confirmado para los 16vos de final!



? ??

?? Boston Stadium

?? 29 de junio

? 17:30 h de Paraguay



¡Juntos, vamos por otro paso!#VamosParaguay ?? pic.twitter.com/Ri3FNZnT4Z — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 27, 2026

Países Bajos vs. Marruecos

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Países Bajos y Marruecos. Los neerlandeses finalizaron primeros de su sector gracias a su equilibrio entre defensa y ataque, mientras que los africanos también dejaron buenas sensaciones durante la fase de grupos y buscarán repetir las actuaciones que los han convertido en un rival de cuidado en las grandes competencias.

El ganador de este encuentro enfrentará a Canadá en los octavos de final.

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Sigue leyendo:

· Canadá supera a Sudáfrica y consigue un histórico pase a los octavos de final

· Messi llega a 19 goles para que Argentina avance con puntaje perfecto

· Colombia y Portugal empatan en un partido de alarido y descubren a sus rivales en dieciseisavos

· Inglaterra se queda con el Grupo L y Panamá vuelve a irse del Mundial con las manos vacías

