Robert Lewandowski cambiaría al Barcelona por la MLS; Chicago Fire sería su destino

El futuro de Robert Lewandowski estaría definido. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano y reportes de OneFootball y otros medios europeos, el delantero polaco alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Chicago Fire de la MLS, por lo que solo restaría la firma para hacer oficial la operación.

Si el movimiento se concreta en los próximos días, el exgoleador del Barcelona iniciará una nueva aventura en el futbol estadounidense, donde enfrentará a Lionel Messi y al Inter Miami en una de las rivalidades más atractivas de la liga.

Fabrizio Romano adelanta el acuerdo entre Lewandowski y Chicago Fire

La posibilidad de ver a Robert Lewandowski en la Major League Soccer tomó fuerza luego de que Fabrizio Romano asegurara que el atacante ya dio el sí al proyecto del Chicago Fire.

El especialista italiano publicó en sus redes sociales:

“Robert Lewandowski al Chicago Fire. El delantero polaco ha acordado unirse al Chicago Fire tras visitar el club y la ciudad hace dos semanas. Lewandowski firmará a principios de la próxima semana, listo para un nuevo capítulo en la MLS. Gran movimiento”.

?? EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! ??



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. ??? pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Por su parte, OneFootball y otros medios europeos coinciden en que el atacante de 37 años se encuentra muy cerca de cerrar su llegada al futbol de Estados Unidos tras las reuniones sostenidas con los directivos del club.

El legado que dejaría Robert Lewandowski en Barcelona

En caso de confirmarse su salida, Robert Lewandowski pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas con el Barcelona, donde se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo.

Desde su llegada en 2022, el delantero disputó 191 partidos, marcó 119 goles y repartió 19 asistencias, además de conquistar tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Durante la temporada más reciente volvió a demostrar su capacidad goleadora al registrar 42 anotaciones, siendo una de las piezas clave para que el conjunto blaugrana conquistara el triplete doméstico.

Lewandowski se reencontraría con Lionel Messi en la MLS

La llegada de Robert Lewandowski a la MLS aumentaría el número de figuras internacionales que actualmente militan en el futbol estadounidense.

Además, el delantero polaco protagonizaría uno de los duelos más esperados del campeonato al enfrentarse a Lionel Messi, quien lidera al Inter Miami y fue relacionado con el atacante europeo durante anteriores mercados de fichajes.

El posible fichaje también reforzaría la estrategia de la liga estadounidense de incorporar futbolistas con amplia trayectoria en la élite del futbol europeo.

Sigue leyendo:

· El Inter Miami acuerda la llegada de Casemiro

· MLS rompe récord mundialista: 44 jugadores fueron convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

· André-Pierre Gignac apunta a la MLS





