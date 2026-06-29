Venezolanos en Los Ángeles recolectan donaciones para víctimas de terremotos

Decenas de venezolanos del este de Los Ángeles se reunieron este domingo para recolectar donaciones que se enviarán para ayudar a las víctimas de los dos terremotos que estremecieron el país sudamericano el miércoles 24 de junio.

El lugar de reunión fue el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde asistieron a misa y oraron por sus seres queridos en Venezuela tras los sismos que devastaron la costa norte del país.

Para muchas familias venezolanas en el sur de California, la espera de información sobre el bienestar de sus conocidos ha sido desgarradora mientras los equipos de rescate continúan con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

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“Estoy muy afectado. Veo las noticias. Veo lo que pasó y es realmente devastador“, declaró el venezolano Daniel Perdomo, residente en Los Ángeles, en una entrevista con la cadena ABC.

“Hay gente entre los escombros. Nico, uno de nuestros primos segundos, aún no ha sido encontrado. Encontraron a su familia sin vida. Son cinco personas. Todavía no sabemos dónde está un cuerpo. Muchos niños fueron rescatados, y sus padres fueron víctimas de esta tragedia“, añadió.

La reunión en el santuario sirvió para que los venezolanos y miembros de la comunidad se reunieran para apoyarse mutuamente, sobre todo ante la incertidumbre que tienen algunos por saber la situación en la que se encuentran sus familiares.

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Algunos de los asistentes a la misa oraron por sus familias que están en Venezuela, mientras que otros rezaron por todas las víctimas que dejaron los dos devastadores terremotos.

“Es entonces cuando el corazón se te rompe en pedazos, y de la alegría y de la tristeza surge lo que somos. Nosotros, los venezolanos, somos fenomenales. Nos amamos cuando nos vemos, y creo que de eso se trata la comunidad, ¿no?“, expresó Laura Adjunta.

La tarde del miércoles 24 de junio, un sismo de magnitud 7.2, seguido unos segundos después por otro de magnitud 7.5, provocaron el derrumbe de cientos de edificios, que dejaron atrapadas a miles de personas, sobre todo en la región de La Guaira, al norte de Venezuela.

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Este domingo, los equipos de rescatistas venezolanos y de otros países seguían buscando cualquier señal de vida entre los escombros, cuando los datos oficiales calculaban que el número de muertos superaba los 1,400. Más de 3,000 resultaron heridos y unas 50,000 seguían desaparecidas.

La esperanza no ha desaparecido en el pueblo venezolano, con el rescate de varias personas con vida cuatro días después de los movimientos telúricos.

Un equipo de búsqueda y rescate urbano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD), que incluye médicos y unidades caninas, está en Venezuela para colaborar en las labores de emergencia.

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“En este momento, Venezuela necesita al mundo, y el mundo está aquí para responder al llamado. Cualquier pérdida de vidas humanas de esta magnitud es significativa, y nos solidarizamos con el pueblo venezolano. También estamos aquí para apoyarlos”, dijo uno de los socorristas.

Más de 2,600 rescatistas internacionales y cerca de 140 perros de búsqueda se encuentran en Venezuela en las labores de rescate.

La reunión de venezolanos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es solo una de varias campañas de donación que se llevan a cabo en el sur de California para reunir ayuda para Venezuela.

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En el centro de Los Ángeles, el restaurante Full Arepas recibe donaciones hasta este martes 30 de junio antes de preparar un embarque con destino a Venezuela.

Los organizadores dijeron que agradecen donaciones de cualquier tamaño, ya que se necesitan con urgencia suministros médicos, vitaminas y artículos de primeros auxilios.

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