SeaWorld Orlando estrena una celebración de verano con BBQ, música y fuegos artificiales

SeaWorld Orlando sumará una nueva propuesta a la temporada alta de verano en Florida. El parque anunció el estreno de Red, White & BBQ, una experiencia gastronómica y familiar que se realizará los fines de semana, del 4 de julio al 23 de agosto, en el marco de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos.

La propuesta combina comida típica estadounidense, cervezas, música en vivo, entretenimiento temático y actividades pensadas para quienes visitan Orlando durante las vacaciones de verano.

Según informó SeaWorld Orlando, el evento reunirá sabores regionales de distintas zonas del país, con especial foco en las tradiciones del barbecue.

BBQ de distintas regiones de Estados Unidos

El recorrido gastronómico incluirá estaciones inspiradas en algunos de los estilos de BBQ más conocidos del país. Habrá opciones de Kansas City, Texas, Memphis, Louisiana y North Carolina, con carnes ahumadas, costillas, sliders, salchichas, alas, guarniciones y platos con sabores cajún.

Entre las propuestas anunciadas figuran costillas BBQ, ensalada cremosa de papa, sliders de burnt ends en pan hawaiano, smoked sausage, maíz asado, pit beans, sándwiches de pavo ahumado con salsa blanca, beignets, pulled pork sliders y mac & cheese con jalapeño.

También habrá postres de verano como Monkey Bread de croissant con canela, Blueberry Cobbler, Key Lime Tart y vasos dulces inspirados en Bananas Foster.

La nueva celebración de verano, que tendrá lugar los fines de semana hasta el 23 de agosto, reúne sabores regionales de barbacoa de todo el país, cervezas artesanales y música en vivo. Crédito: Sea World | Cortesía

Cervezas, música y entretenimiento familiar

El evento ofrecerá más de 150 cervezas, con presencia de cervecerías artesanales de Florida y marcas estadounidenses tradicionales. Además, el parque sumará mocktails, cócteles y bebidas especiales en distintos puntos del recorrido.

La celebración se integrará con espectáculos, artistas itinerantes, música en vivo, espacios para fotos y entretenimiento temático durante el día.

Verano, drones y fuegos artificiales

Red, White & BBQ formará parte de la programación de verano de SeaWorld Orlando, que también incluye Electric Ocean, el evento nocturno del parque con presentaciones de animales, shows de alta energía, un nuevo espectáculo de drones y fuegos artificiales.

Para quienes planean viajar a Orlando en julio o agosto, la propuesta agrega una alternativa más a los parques temáticos durante una temporada marcada por el turismo familiar, las vacaciones escolares y las celebraciones patrióticas.

Ofertas por el 4 de julio

SeaWorld Orlando informó, además, que mantiene hasta el 5 de julio su venta especial del 4 de julio, con descuentos de hasta 55% en tickets, Fun Cards y pases anuales.

El parque también recordó que los militares activos, veteranos y sus familias pueden acceder a beneficios a través del programa Waves of Honor, con registro previo y condiciones específicas.

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