Miami Beach cambió las reglas de las cámaras de semáforo en rojo: lo que debes saber

Manejar en Miami Beach puede salir caro si un conductor cruza un semáforo en rojo. La ciudad mantiene activo su programa de cámaras en varias intersecciones y las multas siguen vigentes, aunque hubo un cambio que generó dudas entre residentes y turistas.

La actualización apunta a los giros a la derecha con luz roja. Miami Beach dejó de emitir infracciones automáticas por algunas maniobras de ese tipo cuando antes eran captadas por cámaras. Pero eso no significa que las cámaras hayan desaparecido ni que todas las conductas estén permitidas.

Según la información oficial de la ciudad, el programa de cámaras continúa funcionando para detectar vehículos que entran a una intersección después de que el semáforo cambió a rojo. La multa civil por una infracción registrada por cámara es de $158.

Qué cambió en Miami Beach

El punto que más confusión genera es el giro a la derecha en rojo. En Florida, esa maniobra suele estar permitida después de detenerse por completo, siempre que no exista una señal que lo prohíba y que el conductor pueda avanzar de manera segura.

En Miami Beach, la nueva actualización evita que ciertos giros a la derecha sean tratados automáticamente como infracciones por cámara, siempre que el conductor haya respetado las reglas básicas: detenerse antes de girar, ceder el paso y no ingresar de forma peligrosa a la intersección.

Pero si el vehículo cruza directamente el semáforo en rojo, no se detiene o realiza una maniobra prohibida, la infracción puede seguir generándose.

Las cámaras siguen activas

La ciudad aclara que las cámaras de semáforo en rojo continúan operando en intersecciones determinadas. Su función es registrar vehículos que ingresan a una intersección después de que la luz cambió a rojo.

Cuando el sistema detecta una posible infracción, la imagen es revisada antes de emitir la notificación. El aviso llega al propietario registrado del vehículo, no necesariamente a la persona que manejaba en ese momento.

Cuánto cuesta la multa

La notificación civil por una cámara de semáforo en rojo en Miami Beach es de $158. Si el conductor no paga o no responde dentro del plazo indicado, el caso puede avanzar y generar costos adicionales.

La ciudad también permite disputar la infracción si el propietario considera que hubo un error o que se aplica alguna excepción. Para eso, debe seguir las instrucciones incluidas en la notificación oficial.

Qué deben tener en cuenta residentes y turistas

La recomendación principal es no asumir que el cambio elimina las multas. Para evitar problemas, los conductores deben detenerse por completo ante la luz roja antes de girar a la derecha, revisar si hay carteles que prohíben el giro y ceder el paso a peatones, ciclistas y otros vehículos.

Esto es especialmente importante en Miami Beach, donde muchas intersecciones tienen alto tránsito peatonal, bicicletas, scooters y turistas que cruzan cerca de hoteles, playas y zonas comerciales.

El cambio puede reducir algunas multas discutidas por giros a la derecha, pero no modifica la regla central: cruzar un semáforo en rojo sigue siendo una infracción y las cámaras continúan registrando ese tipo de maniobras.

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