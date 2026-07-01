Importante falla en el airbag obliga a Land Rover a retiro masivo

Una nueva campaña de seguridad pone bajo la lupa a varios de los SUV más populares de Land Rover. La firma británica anunció una llamada a revisión en Estados Unidos que alcanza a 250,857 vehículos debido a un inconveniente que podría afectar el funcionamiento del airbag del conductor en caso de una colisión.

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La medida involucra unidades fabricadas entre los años modelo 2020 y 2026 de las familias Defender, Discovery y Range Rover. Aunque hasta el momento no se han registrado accidentes o personas lesionadas relacionados con este defecto, la compañía decidió intervenir de forma preventiva para evitar cualquier riesgo.

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La investigación reveló que el origen del problema está en un pequeño componente del sistema de dirección, cuya degradación con el paso del tiempo podría impedir que el airbag actúe correctamente cuando más se necesita.

Un conector que puede comprometer la seguridad

De acuerdo con la información presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el inconveniente se encuentra en el clockspring del volante, un elemento encargado de mantener la conexión eléctrica entre distintos sistemas mientras el volante gira.

Con el uso, este conector puede sufrir corrosión, incrementando la resistencia eléctrica del circuito. Si esa condición avanza, existe la posibilidad de que el airbag del conductor no llegue a desplegarse durante un impacto.

La estimación del fabricante indica que las 250,857 unidades incluidas en la campaña incorporan este componente, motivo por el cual se optó por una revisión masiva.

Los modelos que forman parte del retiro

La campaña alcanza al Land Rover Defender de los años modelo 2020 a 2026, al Discovery fabricado entre 2021 y 2026 y al Range Rover correspondiente a los modelos 2022 a 2026.

Esto significa que una parte importante de los SUV comercializados recientemente en Estados Unidos deberá pasar por un concesionario autorizado para recibir la corrección correspondiente.

Land Rover aclaró que el objetivo es garantizar que el sistema de protección funcione tal como fue diseñado si ocurre un accidente.

Hay una advertencia antes de que aparezca la falla

Antes de que el conector alcance un nivel crítico de corrosión, el vehículo puede avisar al conductor mediante el testigo de advertencia del airbag.

Las investigaciones técnicas de la marca señalan que esta alerta suele aparecer entre 300 y 400 millas antes de que el deterioro pueda afectar el funcionamiento del sistema, ofreciendo tiempo suficiente para programar la revisión.

Hasta ahora, la empresa no ha recibido reportes de choques o lesiones relacionados con este defecto, aunque decidió actuar de manera preventiva para reducir cualquier posibilidad de riesgo.

La reparación será gratuita

Land Rover comenzará a enviar las notificaciones a los propietarios a partir del 7 de agosto. En la comunicación se explicará el problema detectado y se indicará el procedimiento para acudir a un concesionario oficial.

La solución no contempla reemplazar todo el sistema del airbag. Los técnicos aplicarán un lubricante especial sobre los terminales del conector para evitar la aparición de corrosión y asegurar una correcta conexión eléctrica.

La marca también indicó que las unidades producidas más recientemente ya incorporan esta protección desde la línea de ensamblaje.

Los propietarios de un Defender, Discovery o Range Rover incluidos en los años modelo afectados podrán comprobar si su vehículo forma parte de esta campaña consultando el número de identificación (VIN) en la base de datos oficial de la NHTSA antes de solicitar la reparación.

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