Mundial 2026: resultados de ayer, 30 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 1 de julio

Francia y México obtuvieron su boleto a los octavos de final. Ahora es el turno de selecciones como Inglaterra y Estados Unidos

La selección mexicana derrotó 2-0 a Ecuador.

La selección mexicana derrotó 2-0 a Ecuador. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

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Por  Wilson Flórez

El Mundial de 2026 sigue tomando forma. México, Francia y Noruega validaron su cupo a los octavos de final. Ahora es el turno de Estados Unidos, otro de los anfitriones que no puede decepcionar.

En el Estadio Dallas, Noruega venció 1-2 a Costa de Marfil con un gol a pocos minutos del final de Erling Haaland. Noruega ahora irá contra Brasil en la siguiente ronda.

El otro duelo de la jornada fue entre Francia y Suecia. Los goles de Bradley Barcola y un doblete de Kylian Mbappé, le dieron el triunfo al conjunto “Galo” en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Francia se medirá a Paraguay.

El último partido del 30 de junio fue entre México y Ecuador en el imponente Estadio Azteca. El conjunto de Javier Aguirre volvió a mantener su portería invicta en la victoria 2-0 sobre La Tri. México se mete en los octavos de la Copa del Mundo.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 1 de julio

Este miércoles 1 de julio continúa la actividad en el Mundial de 2026. El primer partido se desarrollará en el Estadio Atlanta. Inglaterra y la República Democrática del Congo se debatirán su pase a la siguiente ronda.

Las selecciones de Bélgica y Senegal tendrán su partido en el Estadio Seattle. Bélgica no compró un buen rostro en la fase de grupos. El conjunto senegalés buscará seguir los pasos de Marruecos e inscribir su nombre en la siguiente ronda.

La última jornada del día tendrá la participación de otro de los locales. Estados Unidos buscará unirse a Canadá y a México en los octavos de final del torneo. El rival será Bosnia y Herzegovina en el Estadio Bahia de San Francisco.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET y 09:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Bélgica vs. Senegal

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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