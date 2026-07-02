¿Desesperado? Elos Musk quiere producir 7,500 Tesla semanales

Después de un periodo marcado por la desaceleración de las ventas, Tesla prepara un cambio de ritmo en Europa. La compañía quiere dejar atrás meses complicados y ya tiene definida la estrategia con la que espera fortalecer nuevamente su presencia en uno de los mercados más competitivos para los vehículos eléctricos.

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La pieza central de ese plan será la Gigafactory ubicada en Grünheide, cerca de Berlín. Desde allí, la empresa pretende incrementar de forma considerable el volumen de producción para responder a una demanda que comienza a mostrar señales de recuperación y recuperar parte del terreno perdido frente a sus competidores.

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Si todo avanza según lo previsto, la fábrica alcanzará una capacidad de 7,500 vehículos por semana a partir de octubre de 2026, un objetivo que también irá acompañado por nuevas contrataciones y una reorganización de la producción.

Una fábrica clave para la estrategia europea

La planta de Grünheide es el único centro de fabricación de automóviles que Tesla tiene actualmente en Europa. Por esa razón, cualquier cambio en su capacidad productiva tiene un impacto directo sobre la oferta de la marca en el continente.

Elon Musk. Crédito: Francis Chung | AP

El crecimiento previsto se apoyará principalmente en el Tesla Model Y, el SUV eléctrico que continúa siendo el modelo más importante de la compañía en la región y que concentra buena parte de sus ventas.

La decisión llega después de un periodo complejo para Tesla. En los últimos años, la empresa perdió impulso en varios mercados europeos debido al aumento de la competencia, especialmente por parte de fabricantes chinos como BYD, además del crecimiento de la oferta de modelos eléctricos por parte de marcas tradicionales.

La producción crecerá por etapas

El aumento de la capacidad no se realizará de forma inmediata. Tesla dividió el proyecto en dos fases para facilitar la adaptación de la planta.

La primera comenzó en julio, cuando la producción semanal pasó de unas 6,000 unidades a aproximadamente 6,200 vehículos. Posteriormente, en octubre de 2026, la fábrica alcanzará el objetivo definitivo de 7,500 automóviles por semana.

Si ese ritmo se mantiene durante todo el año, la planta podría fabricar cerca de 375,000 vehículos anuales, una cifra que supone un incremento cercano al 25 % respecto al volumen anterior.

El Tesla Model Y es la referencia del Tesla Model Q. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Más trabajadores para sostener el crecimiento

El incremento de la producción también obligará a ampliar la plantilla. Tesla prevé incorporar alrededor de 1,000 nuevos empleados para reforzar las líneas de ensamblaje, que actualmente funcionan con más de 12,000 trabajadores.

La empresa también confirmó que cerca de 500 empleados temporales pasarán a tener contratos permanentes, una medida que refleja la confianza de la compañía en la recuperación de su operación europea.

Con el nuevo objetivo de producción, de la línea de montaje deberá salir un automóvil aproximadamente cada 81 segundos. Eso equivale a unas 44 unidades por hora y más de 1,000 vehículos al día.

Aunque esa cifra todavía se encuentra por debajo de la meta inicial de producir 500,000 vehículos al año que Tesla planteó cuando inauguró la fábrica en 2022, representa un paso importante para una empresa que busca revertir la caída registrada en sus ventas y reforzar su posición frente a una competencia cada vez más intensa en el mercado europeo de vehículos eléctricos.

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