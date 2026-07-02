El Alpine A290 Rallye estrena una edición inspirada en Lacoste

Cuando dos marcas con personalidades tan definidas deciden trabajar juntas, el resultado suele ir más allá de un simple cambio visual. Eso es precisamente lo que ocurrió con Alpine y Lacoste, dos firmas francesas que decidieron combinar el mundo del automovilismo y la moda en un proyecto exclusivo.

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El protagonista de esta colaboración es el Alpine A290 Rallye, un pequeño deportivo eléctrico de competición que recibió una transformación denominada “Beware of the Crocodile”. La creación nace de la idea de unir el rendimiento y la deportividad de Alpine con la elegancia característica de Lacoste.

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El proyecto fue desarrollado como un intercambio creativo entre los equipos de diseño de ambas compañías, tomando como inspiración uno de los elementos más reconocibles de la marca de ropa, el cocodrilo verde que aparece en su logotipo.

Un A290 Rallye con una imagen completamente diferente

La base del proyecto es el Alpine A290 Rallye, una versión pensada para las pistas que ya cuenta con una configuración enfocada en el desempeño. Sobre ella, ambas marcas aplicaron una nueva identidad visual que destaca por su combinación de colores y detalles exclusivos.

La carrocería luce un tono blanco azulado inspirado en los paisajes alpinos, con referencias visuales a la nieve, el hielo y la escarcha. A ese acabado se suman pasos de rueda más anchos, rines diseñados específicamente para esta versión, componentes aerodinámicos más marcados y piezas fabricadas en fibra de carbono expuesta.

Más allá de la estética, estos elementos cumplen una función real. La aerodinámica, la refrigeración y la estabilidad del vehículo se benefician de estas modificaciones, algo especialmente importante al tratarse de un automóvil basado en una versión de competición.

Interior del Alpine Lacoste A290 Rallye. Crédito: Alpine. Crédito: Cortesía

El espíritu de Lacoste llega al interior

Aunque el exterior ya deja claro el vínculo con la firma francesa, el interior es donde la colaboración alcanza mayor protagonismo.

La cabina abandona la discreción y adopta una fuerte presencia del color rojo, un tono inspirado en la lengua del cocodrilo de Lacoste. Según la propuesta de diseño, la sensación busca recordar que el conductor entra literalmente en la boca del icónico animal.

Los detalles relacionados con la marca aparecen repartidos por todo el habitáculo. La parte superior incorpora múltiples figuras del cocodrilo, con un total de 290 representaciones distribuidas a lo largo del vehículo, una cifra que además hace referencia al nombre del modelo A290.

En el exterior también aparece el logotipo de Lacoste integrado en uno de los elementos frontales, reforzando la identidad conjunta de esta creación.

Alpine Lacoste A290 Rallye. Crédito: Alpine. Crédito: Cortesía

Una colaboración que va más allá del automóvil

El Alpine A290 Rallye “Beware of the Crocodile” no llega solo. La colaboración también incluye una colección especial de productos desarrollados por ambas marcas, con prendas como camisetas, polos y diferentes accesorios.

La propuesta busca trasladar la misma filosofía del vehículo a otros elementos, combinando la elegancia deportiva de Lacoste con la imagen dinámica de Alpine.

Para acompañar el lanzamiento, ambas compañías también prepararon una campaña audiovisual protagonizada por Pierre Gasly, piloto del equipo de Fórmula 1 de Alpine, y Pierre Niney, embajador de Lacoste.

Aunque se trata de una pieza única y no de un modelo destinado a producción, el Alpine A290 Rallye vestido por Lacoste demuestra cómo dos mundos aparentemente distintos pueden encontrar un punto de encuentro cuando comparten una misma idea de diseño, innovación y personalidad.

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