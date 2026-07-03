Precio del dólar en México hoy, 3 de julio del 2026

Hoy, viernes 3 de julio de 2026, el precio del dólar en México cierra la semana con una baja considerable, a pesar de la recuperación de los últimos días. Sin embargo, los eventos políticos, económicos y comerciales relacionados con el T-MEC han impactado en los mercados y en el intercambio de divisas.

En la apertura de este viernes, el dólar estadounidense se cotizó en $17.46 pesos mexicanos, una disminución del 0.04% respecto al precio del cierre anterior de $17.47 pesos, según datos del Dow Jones.

El peso tuvo un día complicado luego de que el gobierno de Estados Unidos rechazara la idea de renovar su presencia en el acuerdo de libre comercio del T-MEC con México y Canadá. La divisa mexicana tuvo pérdidas del 0.42% durante a jornada previa. No obstante, a pesar de ello, el más afectado fue el dólar, que tuvo un descenso del 0.3%, lo que suma a la caída del 7.41% en su valor durante un año.

El Banco de México (Banxico) reportó que el cierre oficial del jueves 2 de julio fue de $17.4795 pesos por dólar, valor que resulta del promedio de las transacciones bancarias que se suscitan durante la jornada. Sin embargo, debido a que el precio del dólar se cotiza en todo el día, el tipo de cambio frente al peso cerró en $17.48 pesos.

Esto reflejó una volatilidad actual de 4.3%, muy por debajo de la referencia de 7.53%. ¿Esto qué significa? Cuando la volatilidad reciente es inferior a la media histórica, sugiere un mercado relativamente estable.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México quedó establecido en $17.4725 pesos por dólar para este viernes. Este tipo de cambio sirve para establecer un precio para diversos contratos, operaciones financieras y trámites, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

El tipo de cambio FIX es un precio de referencia determinado por Banxico, que se calcula con base en el promedio de cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios, es decir, donde bancos y otras instituciones financieras compran y venden grandes cantidades de dólares entre sí.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera se fijó en $17.5368 pesos por cada divisa verde. Este es un tipo de cambio específico previsto en la legislación mexicana para cuando una persona tiene una deuda pactada en dólares. En otras palabras, indica cuántos pesos debe pagar una persona o empresa para liquidar una obligación pactada en dólares dentro de México.

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