Qué abrirá y qué cerrará el 3 y 4 de julio en EE.UU.: tiendas, bancos y más

El feriado del 4 de julio traerá cambios en los horarios de tiendas, bancos, servicios de mensajería y oficinas gubernamentales en Estados Unidos. De hecho, esta cuestión ha generado dudas sobre lo que podría cerrar el viernes 3 de julio. Muchas familias se preparan para celebrar el Día de la Independencia, mientras algunos negocios operarán con normalidad, otros reducirán su horario y varios permanecerán cerrados.

Viernes 3 de julio: el día previo con cambios importantes

Aunque el 4 de julio cae en sábado, muchas instituciones federales y financieras trasladan la observancia al viernes 3 de julio. Esto significa que varios servicios reducirán actividades o cerrarán completamente ese día.

Los bancos más importantes, como Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citibank y Capital One, no abrirán sus sucursales el viernes, siguiendo el calendario de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, los clientes podrán seguir usando banca digital, cajeros automáticos y aplicaciones móviles.

Las actividades bancarias normales se reanudarán el lunes 6 de julio.

En el caso del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), las oficinas operarán con normalidad el viernes, aunque el cierre total ocurrirá el sábado 4 de julio.

Por su parte, empresas de mensajería como UPS mantendrán entregas regulares el viernes, mientras que algunos servicios de carga tendrán limitaciones. FedEx también operará de manera parcial, con posibles ajustes en horarios de recolección dependiendo de la región.

En los mercados financieros, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq no abrirán el viernes, debido a la conmemoración oficial del feriado.

Tiendas abiertas el 4 de julio

Durante el Día de la Independencia, la mayoría de las cadenas minoristas continuará operando, aunque algunas ajustarán horarios según la ubicación.

Entre las tiendas y restaurantes que abrirán se encuentran:

Walmart.

Target.

Lowe’s.

Macy’s.

Dollar General.

Kroger (en la mayoría de sus sucursales).

Food Lion.

Stop & Shop.

McDonald’s.

Burger King.

Chick-fil-A.

KFC.

Domino’s.

IHOP.

Applebee’s.

En el caso de CVS, algunas farmacias podrían operar con horario reducido, dependiendo de cada sucursal.

También hay algunos establecimientos que funcionarán con horario especial debido al feriado.

Best Buy: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

IKEA: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Trader Joe’s: cierra a las 5:00 p.m.

Whole Foods: cierra a las 6:00 p.m.

Michaels: cierra a las 6:00 p.m.

Petco: cierra a las 7:00 p.m.

TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Homesense y Sierra: cierre a las 8:00 p.m.

JCPenney y Nordstrom: horarios variables según sucursal

Aunque estas cadenas estarán abiertas, se recomienda verificar directamente con la tienda local, ya que los horarios pueden cambiar por ciudad.

¿Algo cerrará el 4 de julio?

Una de las pocas cadenas que no abrirá el sábado 4 de julio será Costco, que suspenderá operaciones durante el Día de la Independencia. La empresa retomará actividades después del feriado, por lo que los clientes deberán anticipar sus compras si necesitan abastecerse para el fin de semana.

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