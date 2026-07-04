Deportados de EE.UU.: esposo muere en hotel colapsado en Venezuela

Lo que comenzó como una historia de trabajo, estabilidad y proceso migratorio legal terminó en una tragedia marcada por la deportación, un terremoto y la muerte de un padre de familia.

Una familia que vivía en Nashville, Tennessee, fue deportada recientemente desde Estados Unidos hacia Venezuela, donde horas después un fuerte sismo provocó el colapso del hotel donde fueron alojados, dejando como saldo la muerte del esposo, Richard Pereira, y una situación devastadora para su esposa, Johana Pineda, y su hijo de siete años.

La familia había residido en Estados Unidos desde 2022 bajo un permiso humanitario. Ambos adultos trabajaban para la empresa Amazon y su hijo asistía a actividades escolares y deportivas durante el verano.

De la vida laboral en EE.UU. a la detención migratoria

De acuerdo con el testimonio de Pineda, la familia cumplía con los controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo presentaciones periódicas y el uso de monitoreo electrónico.

Sin embargo, en una de esas revisiones, se les informó que debían elegir entre permanecer detenidos o salir voluntariamente del país. La familia optó por la salida voluntaria, según su relato, para evitar ser encarcelados.

Pineda asegura que inicialmente se les indicó que debían abandonar el país antes del 15 de agosto, pero días después fueron notificados de que la salida sería inmediata.

Posteriormente fueron trasladados a Texas, donde permanecieron bajo custodia hasta su deportación.

El regreso a Venezuela y el colapso del hotel

Al llegar a Venezuela, los deportados fueron ubicados en un hotel cercano a La Guaira, junto a más de un centenar de personas repatriadas desde Estados Unidos.

Horas más tarde, un terremoto de gran magnitud sacudió la región costera del país, provocando el colapso del edificio.

“Agarré a mi hijo para protegerlo. Lo cubrí con mi cuerpo”, relató Pineda en entrevista con ABC News en español.

La mujer aseguró que, en medio de los escombros, logró encontrar una abertura por donde su hijo pudo salir, mientras ella permanecía atrapada.

El menor fue rescatado con vida, pero falleció posteriormente a causa de las heridas, mientras su padre perdió la vida en el hospital tras el derrumbe.

Más de 2,500 muertos en Venezuela por terremotos

Autoridades venezolanas informaron que los terremotos recientes han dejado más de 2,500 muertos y alrededor de 50,000 personas desaparecidas, según datos del Comité Internacional de Rescate.

El hotel donde se encontraban los deportados formaba parte de la infraestructura utilizada para alojar a ciudadanos retornados desde Estados Unidos.

Denuncias sobre el proceso migratorio

La familia sostiene que su caso refleja fallas en el sistema migratorio y en el trato hacia personas bajo procesos humanitarios.

“Siempre intentamos hacer las cosas bien”, declaró Pineda, quien asegura que la familia no tenía antecedentes ni infracciones en Estados Unidos.

También cuestionó la decisión de las autoridades migratorias: “No les importa si tienes una vida o una familia. Solo les importa deportarte”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el vuelo del 24 de junio llegó a Venezuela sin incidentes y que, una vez fuera de custodia de ICE, la responsabilidad recae en las autoridades locales.

Una historia marcada por la pérdida

Pineda enterró a su esposo pocos días después del desastre. La mujer, que conocía a Pereira desde la adolescencia, ahora enfrenta la vida junto a su hijo sobreviviente en medio del duelo y la incertidumbre.

“Perdí a mi esposo y a mi mejor amigo”, dijo. “Mi hijo perdió a su padre”.

La tragedia ha reabierto el debate sobre los procesos de deportación en Estados Unidos y las condiciones en las que son recibidos los migrantes retornados a sus países de origen.

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