Donna Kelce califica la boda de su hijo Travis con Taylor Swift como “mágica”

La esperada boda entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se convirtió en el evento social del año. La ceremonia, descrita como un acontecimiento íntimo y grandioso a la vez, se celebró en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York durante el fin de semana festivo del 4 de julio. Ahora, la madre del novio, Donna Kelce, ofreció una emotiva reacción sobre el enlace.

En una entrevista realizada durante la celebración del 4 de julio de Macy’s, Donna Kelce compartió sus impresiones sobre la ceremonia. Aunque se mostró reservada en los detalles, no pudo ocultar su emoción. “Realmente no puedo decir mucho, excepto que fue mágico, de verdad, mágico”, declaró a la cuenta oficial de Instagram de la tienda departamental.

Sobre la boda

La boda se llevó a cabo el pasado viernes 3 de julio y reunió a cerca de 1.000 invitados, entre los que se encontraban familiares, amigos cercanos y un gran número de celebridades.

La pareja personalizó la ceremonia, eligiendo a Adam Sandler como oficiante, a Austin Swift, hermano de la cantante, como “padrino de honor”, y a Jason Kelce, hermano del deportista, como padrino principal. Ambos lucieron diseños de alta costura de Christian Dior, creados por Jonathan Anderson. La velada contó con actuaciones especiales de leyendas de la música como Stevie Nicks y Paul McCartney, quien interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand” .

La descripción de la velada como “mágica” por parte de la madre del novio captura el sentir general de una celebración que ha estado envuelta en un velo de misterio y emoción. A pesar de la magnitud del evento, se ha destacado la sensación de intimidad que se vivió, con votos escritos por la propia pareja que emocionaron a los asistentes.

Al ser preguntada sobre sus recuerdos del 4 de julio, Donna Kelce también compartió un nostálgico momento familiar, transportándose a la infancia de sus hijos. “Recuerdo que solía llevar a los chicos al lago Erie y veíamos los fuegos artificiales en Euclid, Ohio, y lo pasábamos de maravilla”, recordó en la entrevista.

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