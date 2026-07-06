Aficionados de México en el sur de California celebran pese a la derrota ante Inglaterra

Pese a la derrota ante Inglaterra, que dejó fuera a la selección de México del Mundial 2026, miles de aficionados tomaron las calles del sur de California la noche de este domingo para celebrar, con banderas y fuegos artificiales, el desempeño del equipo tricolor en la Copa del Mundo de Fútbol.

En el condado de Orange, alrededor de las 9:00 p.m., aficionados se reunieron en la ciudad de Santa Ana para ondear banderas mexicanas en medio de pirotecnia, además de sacudir los vehículos que se encontraban en las calles, en una aparente celebración por el esfuerzo de la selección de México.

La práctica de sacudir los vehículos es una tendencia reciente que se ha popularizado en México después de cada uno de los partidos que se sostuvieron en el Mundial.

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En la ciudad de Huntington Park, la policía cerró la intersección de Mountain View Avenue y Florence Avenue debido a la gran concentración de personas. En un video en la aplicación Citizen se mostró el arresto de al menos una persona.

En Lynwood, la Plaza México fue centro de reunión de una multitud para presenciar en pantallas el partido del Tri contra Inglaterra, antes de trasladar la celebración a las calles.

Como medida de precaución, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad, anticipando una celebración popular que se prolongó por más de dos horas después de que terminó el partido.

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“Estamos tristes. Estamos devastados, estamos fatal, hermano. Queríamos tanto que ganara México, y pensábamos que iban a ganar, pero es lo que hay. Es fútbol”, expresó la aficionada Athena Rafael, asistente a Plaza México.

Además de los siempre fieles aficionados del equipo mexicano, también asistieron personas con el único propósito de disfrutar del ambiente festivo de la comunidad.

“Nos encanta la comida mexicana, nos encanta bailar al estilo mexicano, nos fascina la cultura mexicana. Es un lugar precioso”, afirmaron Melissa y Heidi Francisco, en una entrevista con la cadena ABC.

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Santa Mónica fue el lugar de reunión para un gran grupo de seguidores ingleses, con el propósito de reunirse para presenciar el partido, y estallaron en júbilo en el momento en que el árbitro dio el silbatazo final, con la clasificación de Inglaterra a la ronda de cuartos de final.

En medio de la celebración de los ingleses, los aficionados de México no pudieron ocultar su tristeza tras quedar eliminados en el Estado Azteca.

“Lo dieron todo en la cancha. Se despidieron a lo grande, lo hicieron increíble“, aseguró el aficionado Mateo Rico.

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“Simplemente me hace sentir más conectado con mi nacionalidad“, afirmó el aficionado mexicano William Chávez.

“Tal vez un 10 sobre 10, porque hicieron todo lo posible“, expresó Mía, una aficionada de 8 años, cuando le preguntaron sobre la calificación que merecía el equipo de México tras su participación en el torneo.

La selección mexicana quedó eliminada, mientras que Inglaterra emprende el viaje rumbo a Miami, para enfrentar este sábado a Noruega por un boleto para las semifinales del Mundial 2026.

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