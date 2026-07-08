Surgen nuevos detalles del caso de la “casa de los horrores” en Ohio: familiar rompe el silencio

Continúan surgiendo nuevos detalles sobre el caso de los 16 menores encontrados viviendo en condiciones insalubres dentro de una vivienda del condado de Vinton, Ohio.

Ronnie Fletcher, quien está casado con una hija de Gary Siders Sr. y Christina “Lynn” Siders, rompió el silencio para asegurar que él y otros familiares desconocían por completo la situación que, según las autoridades, ocurría dentro de la vivienda.

“Si hubiéramos sabido que la casa estaba así, habríamos hecho algo, aunque fuera llevarnos a los niños o ayudarlos económicamente”, declaró a WOWK-TV.

Fletcher afirmó que la familia se había distanciado de los acusados desde hacía varios años y sostuvo que conocieron las acusaciones únicamente cuando las autoridades anunciaron los arrestos.

También aseguró que, tras hacerse público el caso, varios familiares ajenos a la investigación han recibido amenazas, incluidos sus propios hijos, situación que los llevó a eliminar sus cuentas en redes sociales por temor a represalias.

Los cuatro detenidos por el caso “la casa del horror” en Ohio. Crédito: Southeastern Ohio Regional Jail | AP

Cuatro integrantes de una familia enfrentan 16 cargos cada uno

Las autoridades detuvieron a Gary Siders Sr., de 73 años; Christina Siders, de 67; Gary Siders Jr., de 36; y Elizabeth Siders, de 33, quienes enfrentan 16 cargos cada uno por poner en peligro a menores de edad.

Los cuatro se declararon inocentes.

El juez fijó una fianza de $300,000 dólares para cada acusado, ordenó que no tengan contacto entre sí ni con los menores y estableció que deberán portar un dispositivo de monitoreo electrónico en caso de quedar en libertad.

Cada cargo, considerado un delito grave de segundo grado, podría acarrear penas de entre dos y 12 años de prisión en caso de una condena.

Documentos revelan que Elizabeth Siders se casó cuando tenía 15 años

Como parte de la investigación también salieron a la luz registros matrimoniales de West Virginia que muestran que Elizabeth Siders contrajo matrimonio con Gary Siders Jr. en marzo de 2008.

Según esos documentos, Elizabeth tenía 15 años y estaba embarazada de aproximadamente siete meses cuando obtuvo autorización de sus padres y de un juez para casarse con Gary Jr., quien entonces tenía 18 años.

Los 16 menores de edad fueron encontrados en condiciones insalubres. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Los registros indican que ambos residían en el vecino condado de Gallia, Ohio, y que su primer hijo nació apenas dos meses después del matrimonio.

Asimismo, se conoció que Elizabeth dio a luz posteriormente a unas gemelas siamesas, quienes fallecieron poco después de nacer de forma prematura en 2022. Los certificados de defunción atribuyen las muertes a causas naturales relacionadas con la prematurez extrema, y las autoridades señalaron que esos fallecimientos no forman parte de la investigación actual.

Las autoridades continúan investigando el caso

La investigación sigue abierta y las autoridades han indicado que podrían presentarse nuevos cargos conforme avance el análisis de las pruebas.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, ha descrito reiteradamente el expediente como un caso “intrafamiliar”, aunque las autoridades no han explicado públicamente el alcance de esa descripción. También han reiterado que no se trata de un caso de trata de personas y que no existe un riesgo para la comunidad.

Los investigadores sostienen que los 16 menores, cuyas edades van desde los 18 meses hasta los 18 años, vivían en condiciones extremadamente precarias.

Tío de los 16 niños rescatados en Ohio asegura que desconocía las condiciones en que vivían. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Según las autoridades, varios de los niños presentaban graves dificultades para comunicarse, ninguno estaba escolarizado y muchos permanecían confinados en un espacio reducido de la vivienda durante gran parte del tiempo.

Tras el operativo, siete menores fueron trasladados a hospitales del área de Columbus, incluidos dos que requirieron evacuación en helicóptero. Hasta el momento no se han divulgado nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

Mientras continúa la investigación, las autoridades reiteraron que su prioridad es garantizar la recuperación de los menores y determinar todas las responsabilidades penales derivadas del caso.

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