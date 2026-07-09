¿Cuáles son los estados que enviarán cheques de estímulo en julio de hasta $1,500?

Aunque la figura de ayuda económica denominada “cheque de estímulo” por parte del gobierno federal concluyó al finalizar la emergencia sanitaria del Covid-19, todavía algunos estados siguen proporcionando asistencia a sus residentes, ya sea a través de programas piloto de ingresos complementarios, reembolsos de impuestos o créditos fiscales, entre otros.

En este sentido, para el mes de julio, dos estados confirmaron que enviarán cheques de estímulos a su población con montos que alcanzan hasta los $1,500; sin embargo, para obtenerlos, los beneficiarios deberán cumplir con una serie de requerimientos.

Alaska

Este año, los contribuyentes de esta entidad seguirán recibiendo cheques de estímulos por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), el cual es un pago anual que obtienen los residentes elegibles. El dinero de este fondo proviene de las ganancias del Estado por parte de la venta de recursos como petróleo y minerales.

Según el Departamento de Ingresos de Alaska, la fecha de pago dependerá del estatus en el que se encuentre el solicitante; en este caso, las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en el estatus de “Elegible – No Pagado” del 8 de julio de 2026 recibirán el beneficio el 16 de julio de 2026, destaca su página web.

Para acceder a este beneficio de $1,000 se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el estado de Alaska y tener intenciones de quedarse indefinidamente durante la solicitud.

No haber solicitado residencia ni beneficios como residente de otro estado o país.

No haber sido condenado por un delito grave en el año de residencia.

Nueva York

En este estado, se continuará con la segunda fase del programa STAR (School Tax Relief); los contribuyentes elegibles podrán obtener entre $700 y $1,500 en el caso de calificar a Enhanced STAR, y $350 y $600 para quienes aplican al STAR básico.

De acuerdo con el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York, este programa busca ahorrarles a los propietarios de viviendas en el estado su carga impositiva sobre sus impuestos a la propiedad.

Sigue leyendo: