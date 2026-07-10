Cuánto pagaré por mi seguro médico en California con los nuevos impuestos

Millones de personas en California podrían ver cambios en el precio de su seguro médico privado después de la aprobación de un nuevo impuesto estatal a los planes de salud. Aunque la medida no se cobra directamente a los pacientes, las aseguradoras podrían trasladar ese costo a sus clientes mediante primas más altas. La pregunta que muchos se hacen ahora es sencilla: si hoy pago cierta cantidad por mi cobertura, ¿cuánto podría pagar después?

El nuevo impuesto busca generar recursos para mantener la financiación de Medi-Cal, el programa de salud pública de California. Sin embargo, los planes de seguro médico privado podrían asumir una mayor carga económica y reflejar parte de ese gasto en las mensualidades de sus afiliados.

De acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo de California (LAO), si las aseguradoras trasladan completamente el costo del nuevo impuesto a los consumidores, las primas de los seguros médicos podrían aumentar alrededor de 1.5% al mes.

La medida establece una cuota de $8.85 dólares mensuales por afiliado, un costo que representaría cerca de $1,500 millones de dólares al año para los planes privados.

Con base en ese aumento, la Asociación de Planes de Salud de California (CAHP), un grupo de presión de las aseguradoras de salud, calcula que el impacto podría ser de aproximadamente $100 dólares adicionales al año por persona y cerca de $400 dólares más al año para una familia de cuatro integrantes.

Charles Bacchi, presidente de la Asociación de Planes de Salud de California, explicó que este tipo de impuestos suele incorporarse al costo final de los seguros.

“Eso es simplemente ciencia actuarial. Así que cuando se aumentan los impuestos a los planes de salud y a las aseguradoras, eso se incorpora a las primas y el cliente lo paga“, declaró Charles Bacchi, presidente de la Asociación de Planes de Salud de California.

¿Cuánto aumentaría mi seguro médico con el nuevo impuesto?

El incremento dependerá de cuánto pagas actualmente por tu plan. No todas las personas tendrán el mismo aumento, porque las primas cambian según la edad, la ciudad donde vives, el tipo de cobertura y si recibes ayuda económica.

Por ejemplo, según estimaciones de Cover Health California, un adulto de 40 años con un plan Plata (Silver plan) sin subsidios podría pagar entre $500 y $600 dólares mensuales. Si tomamos como referencia una prima promedio de $550 dólares al mes, un aumento del 1.5% representaría alrededor de $8.25 dólares adicionales cada mes.

En ese caso, la persona pasaría de pagar aproximadamente:

Antes del aumento: $550 dólares mensuales.

Después del aumento estimado: $558.25 dólares mensuales .

. Diferencia anual aproximada: $99 dólares más.

Este ejemplo coincide con la estimación de alrededor de $100 dólares adicionales al año por persona.

En Los Ángeles el costo podría ser diferente

El lugar donde vives también puede cambiar el precio de tu seguro médico. Según Cover Health California, los planes pueden tener costos distintos dependiendo del condado y la región.

Como referencia, para una persona de 30 años en Los Ángeles, un plan Silver tendría un costo aproximado de $425 dólares mensuales antes de subsidios.

Si se aplica el aumento estimado del 1.5%, el cálculo sería:

Precio actual: $425 dólares al mes.

Aumento estimado: alrededor de $6.37 dólares mensuales.

Nuevo costo aproximado: $431.37 dólares al mes.

Eso significa unos $76 dólares adicionales al año.

El ejemplo muestra que el impacto no será igual para todos: una persona con una prima más alta podría terminar pagando más dinero adicional que alguien con un plan de menor costo.

¿Todos los californianos pagarán más por su seguro médico?

No necesariamente. Un punto importante es que muchas personas inscritas en seguros privados reciben ayuda mediante Covered California, el mercado oficial de seguros médicos del estado.

Estos apoyos funcionan como subsidios o créditos fiscales que reducen la cantidad que una persona o familia paga cada mes por su cobertura. Según estimaciones de Cover Health California, una gran parte de los afiliados recibe algún tipo de ayuda económica, por lo que el aumento real en el bolsillo puede variar.

Por ejemplo, una persona que actualmente paga una prima reducida gracias a un subsidio podría no sentir el mismo impacto que alguien que paga el precio completo del seguro.

Además, las aseguradoras todavía deben definir cómo trasladarán exactamente el nuevo costo a sus clientes. El aumento del 1.5% es una estimación basada en el escenario donde las compañías transfieren completamente el impuesto a las primas.

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