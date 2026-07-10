Maserati baja $23,000 dólares al Grecale Folgore 2027

Maserati quiere darle un nuevo impulso a su negocio y uno de los primeros movimientos ya quedó sobre la mesa. La firma italiana decidió hacer mucho más accesible su SUV eléctrico Grecale Folgore 2027, una estrategia que busca captar la atención de clientes que hasta ahora veían el modelo fuera de su presupuesto.

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La rebaja es difícil de pasar por alto. El vehículo reduce su precio en más de $23,000 dólares frente a la versión anterior, una decisión que llega en un momento en el que la marca intenta fortalecer su presencia en un segmento donde la competencia no deja de crecer.

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Un precio mucho más atractivo

El Grecale Folgore 2027 ahora parte desde $98,995 dólares, mientras que el modelo previo iniciaba en $121,290 dólares. La diferencia convierte a este SUV de lujo en una alternativa más competitiva dentro del mercado estadounidense, especialmente frente a otros modelos eléctricos premium.

No es la primera vez que Maserati recurre a esta fórmula. Hace poco aplicó una estrategia similar con el GranTurismo Folgore, dejando claro que el precio será uno de los pilares para recuperar terreno en un mercado cada vez más exigente.

Además del ajuste en el precio, el fabricante introdujo varias mejoras para aumentar el atractivo del Grecale. Gracias a cambios aerodinámicos, una gestión energética optimizada y neumáticos más eficientes, la autonomía crece de forma considerable.

Ahora el SUV puede recorrer hasta 274 millas dependiendo de la versión, mientras que bajo el ciclo europeo alcanza una autonomía de hasta 360 millas. El sistema inteligente que desacopla la tracción total cuando no es necesaria también sigue presente para favorecer un menor consumo de energía.

En el exterior aparecen novedades como una parrilla rediseñada, un frente con una apariencia más deportiva y nuevas entradas de aire que ayudan a mejorar el flujo aerodinámico. Maserati también amplió las posibilidades de personalización con nuevos colores y diseños de rines de 20 y 21 pulgadas.

Este es el Maserati Grecale 2025. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

Más lujo y nuevas opciones mecánicas

El interior mantiene el enfoque premium, aunque incorpora detalles que elevan aún más la experiencia. Entre las novedades figuran un volante de nuevo diseño, un selector de cambios con respuesta háptica, un reloj digital renovado y materiales que combinan cuero, fibra de carbono y madera.

El sistema multimedia conserva la pantalla Ultra HD de 12.3 pulgadas y continúa ofreciendo un Head-Up Display configurable. Quienes buscan una experiencia sonora de alto nivel también podrán optar por el sistema Sonus Faber, que ofrece hasta 21 altavoces y una potencia de 1,285 vatios.

Aunque el Folgore sigue siendo la variante totalmente eléctrica, la gama también incorpora nuevas versiones con el motor V6 Nettuno Turbo de 390 caballos de fuerza. La versión Trofeo mantiene su enfoque deportivo, con una aceleración de 0 a 60 mph en alrededor de 3.8 segundos y una velocidad máxima cercana a 177 mph.

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