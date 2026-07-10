Precio del dólar en México hoy, 10 de julio del 2026: cómo cierra la semana

Este viernes, 10 de julio, el peso cierra con una leve recuperación en una semana complicada para la divisa. El precio del dólar en México inicia esta jornada con pocos cambios. Sin embargo, es fundamental conocer este valor si planeas enviar remesas o cualquier transacción internacional.

En la apertura de este viernes, el dólar estadounidense se cotiza en $17.52 pesos mexicanos, una baja del 0.18% respecto al cierre previo de $17.55 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. En promedio, el precio del dólar hoy en México se ubica en $17.51 pesos por billete verde.

Durante la jornada del jueves, el peso avanzó frente al dólar gracias a un entorno favorable para los mercados. La divisa mexicana registró una ganancia de 0.23%, impulsada por los datos de inflación de junio en México y la expectativa de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia en el corto plazo.

Aunque el comportamiento reciente favoreció al peso, el dólar acumula un incremento semanal de 0.22%. En contraste, si se compara con el mismo periodo del año pasado, la moneda estadounidense mantiene una caída de 6.16%.

El tipo de cambio también ha presentado menor volatilidad. Actualmente se ubica en 6.05%, por debajo del nivel de referencia de 7.57%. Esto indica que las variaciones del dólar han sido más moderadas de lo habitual. En otras palabras, estamos en una etapa de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del jueves 9 de julio fue de $17.5455 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. Sin embargo, debido a que el precio del dólar varía constantemente durante el día, el tipo de cambio concluyó el día alrededor de $17.54 pesos por divisa estadounidense.

Asimismo, Banxico dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.5350 pesos por dólar para este viernes. Este valor funciona como referencia oficial para diversos contratos, operaciones financieras y trámites realizados en México.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares quedó fijado en $17.5993 pesos por divisa. Este valor es el que se utiliza cuando una deuda pactada en dólares debe liquidarse en territorio mexicano conforme a la legislación vigente.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta de dólares en los principales bancos de México para este viernes 10 de julio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.00 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.70 pesos y venta en $17.83 pesos.

Banorte: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banamex: compra en $17.04 pesos y venta en $18.01 pesos.

y venta en $18.01 pesos. Scotiabank: compra en $17.00 pesos y venta en $18.10 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, BBVA México mantiene el precio de venta más bajo del día, una ventaja para quienes buscan comprar dólares. Por otro lado, Banamex ofrece el mejor precio de compra, por lo que es la institución que paga más por los billetes verdes este viernes.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en un promedio de $17.80 pesos y se compra en $16.67 pesos. Mientras tanto, en las casas de cambio de ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, el precio ronda los $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las empresas de envío de dinero también manejan cotizaciones distintas. Este viernes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.90 pesos por dólar, mientras que MoneyGram cotiza la divisa estadounidense en $17.96 pesos.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día. Antes de realizar una compra de divisas, enviar remesas o efectuar pagos en moneda extranjera, conviene consultar el tipo de cambio vigente para encontrar la mejor opción disponible.

También te puede interesar: