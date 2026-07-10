Quiénes tienen hasta hoy para reclamar un reembolso de impuestos del IRS

Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener una última oportunidad para recuperar dinero del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El plazo vence este viernes 10 de julio y aplica para personas que, debido a un reciente fallo judicial relacionado con la pandemia de COVID-19, todavía pueden presentar una reclamación de reembolso de impuestos por multas, intereses o beneficios fiscales que no recibieron en su momento.

La fecha límite surge después de que un juez federal determinara, en noviembre, que el IRS debió suspender los plazos para presentar declaraciones y realizar pagos durante el periodo de desastre nacional por COVID-19, que estuvo vigente del 20 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2023. La decisión judicial estableció que, siguiendo las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que otorga 60 días adicionales tras finalizar la emergencia, ese periodo de declaraciones y pagos debió extenderse hasta el 10 de julio de 2023.

Asimismo, como la ley concede, por lo general, tres años desde la fecha de presentación para reclamar un reembolso, los contribuyentes afectados ahora tienen hasta el 10 de julio de 2026 para presentar las solicitudes de devolución relacionadas con ese periodo.

“Sin embargo, este alivio no se producirá automáticamente. Para proteger sus derechos, la mayoría de los contribuyentes deben presentar una solicitud de reembolso, generalmente antes del 10 de julio de 2026″, afirmó Erin Collins, defensora nacional del contribuyente.

¿Quiénes pueden solicitar un reembolso?

La Defensoría Nacional del Contribuyente indicó que vale la pena revisar la situación fiscal si el contribuyente se encuentra en alguno de estos casos:

Presentó su declaración durante el periodo de ayuda por desastre y recibió multas o intereses .

. Pagó, o todavía adeuda, multas o intereses por presentar o pagar impuestos fuera de plazo durante la emergencia por COVID-19 .

por presentar o pagar impuestos fuera de plazo . Presentó fuera de tiempo declaraciones informativas internacionales .

. Considera que no pudo reclamar un reembolso, créditos reembolsables, créditos por retenciones, pagos estimados de impuestos u otros beneficios fiscales durante ese periodo.

Collins también recomendó revisar los registros fiscales para determinar si es necesario presentar una solicitud de reembolso, una declaración original o enmendada, una petición de reducción o una reclamación preventiva.

¿Cómo reclamar este reembolso del IRS?

Solicitar este reembolso del IRS dependerá del tipo de devolución que se reclame, ya que cada uno es diferente al otro y requiere un formulario distinto. Quienes busquen recuperar multas o intereses pagados al IRS durante el periodo de desastre deberán presentar el Formulario 843, Solicitud de Reembolso y Reducción.

Debido a que el fallo judicial todavía podría ser apelado, los contribuyentes deben aclarar a qué se debe su solicitud. Collins aconsejó que quienes reclamen las multas e intereses pagados al IRS durante el periodo que abarca el fallo judicial deben escribir la frase “Reclamación de reembolso preventiva conforme al caso Kwong” en la parte superior del formulario. Esta leyenda permitirá conservar el derecho al posible reembolso mientras continúa el proceso legal y se diferenciará de las solicitudes que reciba la agencia por otros plazos independientes a este juicio.

Por otra parte, quienes necesiten modificar ingresos, deducciones, créditos fiscales, estado civil u otra información que afecte su obligación tributaria deberán presentar una declaración original o una declaración enmendada mediante el Formulario 1040-X correspondiente al año fiscal aplicable.

El fallo aún podría cambiar

La Defensoría Nacional del Contribuyente advirtió que la decisión judicial todavía podría ser impugnada por el Departamento de Justicia, ya que el gobierno mantiene una interpretación distinta sobre la suspensión de los plazos fiscales durante la pandemia.

Aun así, Collins pidió a los contribuyentes no esperar a que exista una resolución definitiva.

“Presentar una reclamación no garantiza la obtención de un reembolso. Pero no cumplir con el plazo puede impedir de forma permanente que los contribuyentes reciban el reembolso al que, en última instancia, podrían tener derecho”, detalló Collins.

La funcionaria también alertó que muchas personas podrían perder este beneficio por desconocer el proceso.

“Cuando existe la posibilidad de obtener una ayuda, pero los contribuyentes deben saber cómo solicitarla, los contribuyentes sin representación legal, los de bajos ingresos y aquellos que no pueden obtener fácilmente transcripciones o asistencia profesional corren un riesgo especial de perder sus reembolsos”, señaló Collins. “De hecho, sospecho que solo una pequeña fracción de los contribuyentes potencialmente elegibles presentará sus solicitudes a tiempo“.

Tienes un solo día para resolver la reclamación de este reembolso. Entendemos lo complicado que podría ser revisar tu caso específico para el periodo de emergencia de la pandemia, si consideras que calificas para esta devolución. Por esto mismo, te recomendamos acercarte con un profesional de impuestos de emergencia para que revise tu situación fiscal y determine si perteneces a este grupo de contribuyentes.

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