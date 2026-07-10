La regla del Seguro Social que afecta tus beneficios cuando trabajas en el extranjero

Atención a todos los trabajadores que se van al extranjero y esperan cobrar sus beneficios completos del Seguro Social: hay una regla poco conocida que reduce los pagos mensuales que esperarías recibir en tu jubilación, aun cuando cumplas otros requisitos.

Para acceder a los beneficios por jubilación del Seguro Social, la Administración del Seguro Social (SSA) exige acumular al menos 40 créditos laborales, el equivalente a unos 10 años de trabajo en empleos sujetos a las contribuciones del programa.

En un país en el que viven muchos extranjeros o los propios trabajadores estadounidenses emigran constantemente, es muy común que una persona divida su vida laboral entre Estados Unidos y otro país. Eso no es un problema para el Seguro Social, ya que el gobierno de las barras y las estrellas mantiene acuerdos internacionales conocidos como acuerdos de totalización con 30 países. Aquí la lista (México no está incluido):

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

República Checa

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Japón

Luxemburgo

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

República Eslovaca

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Reino Unido

Uruguay

Estos acuerdos permiten combinar los créditos laborales obtenidos en Estados Unidos con los generados en un país que tenga un convenio vigente con el gobierno estadounidense. Así, una persona que no alcanzó los 40 créditos únicamente con su trabajo en Estados Unidos podría completar ese requisito utilizando parte de su historial laboral en el extranjero.

Para aprovechar este beneficio, debes haber acumulado al menos seis créditos del Seguro Social en Estados Unidos, lo que equivale aproximadamente a un año y medio de trabajo que cumpla con los requisitos del programa.

Supongamos que trabajaste al menos dos años en Estados Unidos en un empleo que pagó impuestos al Seguro Social y después desarrollas tu carrera en España, en esa situación podrías seguir acumulando crédito para calificar en un futuro a los beneficios de jubilación.

La SSA explicó que la mayoría de las personas no necesita realizar ningún trámite relacionado con estos acuerdos mientras continúa trabajando.

“Por lo general, las personas no necesitan tomar ninguna medida con respecto a los beneficios de Totalización bajo un acuerdo hasta que estén listas para presentar una solicitud de beneficios de jubilación, sobrevivientes o por discapacidad”, explica la SSA. “Una persona que desee presentar una solicitud de beneficios bajo un acuerdo de Totalización puede hacerlo en cualquier oficina del Seguro Social en los Estados Unidos o en el país extranjero”.

Hasta aquí, todo bien, todo parece perfecto. Sin embargo, hay otra regla del SSA que, a pesar de haber cumplido con el requisito de los créditos, reduciría considerablemente el pago que pensarías que podrías recibir en tu retiro.

La regla que puede reducir el monto de tu beneficio

Aunque los acuerdos internacionales pueden ayudarte a reunir los créditos necesarios para obtener el beneficio, existe otro aspecto que muchas personas desconocen.

La SSA calcula el monto mensual de la jubilación utilizando únicamente el historial de ingresos obtenido en Estados Unidos. Esa palabra “únicamente” es la que hace la diferencia.

Para determinar la cantidad de pagos que recibirás en tu retiro, la SSA toma en cuenta los 35 años con mayores ingresos sujetos al pago de impuestos del Seguro Social. Cuando hay algún año en el que no generaste ingresos calificados en EE.UU., se considera que ganaste $0 dólares y se utiliza en el cálculo.

Esto significa que, en otras palabras, puedes cumplir los requisitos para recibir un beneficio gracias al acuerdo internacional, pero el pago mensual podría ser menor si pasaste varios años trabajando fuera de los Estados Unidos.

Sin embargo, en otro ejemplo, imagina que trabajas dos años en Estados Unidos, sales otros dos a España y regresas al país a terminar con tu carrera. Si trabajaste durante 40 años con altos ingresos, se eliminan los dos que laboraste en el extranjero y aun así tienes otros 38 años para ocupar las cifras más altas en un historial de 35 años de trabajo.

Estas reglas aplican tanto para ciudadanos estadounidenses como para residentes permanentes (Green Card) y otros trabajadores que hayan cotizado al Seguro Social de Estados Unidos y también al sistema de un país con el que exista un acuerdo de totalización.

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