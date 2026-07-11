Análisis desmiente la defensa de Trump sobre los $2,200 millones que ganó como presidente

Las explicaciones del presidente Donald Trump sobre los $2,200 millones que obtuvo desde el inicio de su segundo mandato fueron puestas en duda por una revisión de datos que concluye que varias de sus afirmaciones son engañosas o falsas.

De acuerdo con un análisis publicado por The New York Times, el mandatario ha defendido que su incremento patrimonial responde al buen desempeño de la economía estadounidense, que sus activos están protegidos por un supuesto fideicomiso ciego y que, a diferencia de otros presidentes, donó íntegramente su salario. Sin embargo, la verificación sostiene que esas afirmaciones no coinciden con los hechos.

Las principales fuentes de su fortuna

Según los formularios de divulgación financiera revisados por el diario, buena parte de los ingresos del presidente no provino del comportamiento del mercado bursátil, como ha asegurado públicamente.

El análisis señala que más de $1,400 millones fueron generados por inversiones en criptomonedas, mientras que propiedades como Mar-a-Lago y Trump National Doral aportaron cerca de $200 millones. A ello se suman ingresos por acuerdos de licencias comerciales y negocios vinculados con medios de comunicación.

Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que Trump impulsó políticas que hicieron “más ricos y prósperos” a los estadounidenses, el medio antes citado destaca que los principales índices bursátiles crecieron muy por debajo de las cifras mencionadas por el mandatario.

El debate sobre el fideicomiso y las donaciones

Otro de los puntos cuestionados es la afirmación de que los activos del presidente se encuentran en un fideicomiso ciego.

Especialistas consultados por el diario explican que el mecanismo utilizado por Trump corresponde a un fideicomiso revocable administrado por su propia organización y familiares, por lo que no cumple con los requisitos legales de un fideicomiso ciego aprobado por la Oficina de Ética Gubernamental.

El análisis también desmiente que haya sido el único presidente en donar su salario. Según la revisión histórica, Herbert Hoover y John F. Kennedy también entregaron íntegramente sus sueldos presidenciales a causas benéficas.

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