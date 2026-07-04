Trump niega conflictos de interés y asegura que sus hijos administran sus millonarias inversiones

El presidente Donald Trump aseguró que no participa en la administración de sus negocios y que son sus hijos, principalmente Eric Trump, quienes gestionan sus inversiones, en medio de un creciente escrutinio por las ganancias multimillonarias que obtuvo durante su primer año de regreso a la Casa Blanca.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNBC, luego de que su más reciente informe financiero revelara que obtuvo más de $2,000 millones en ingresos, de los cuales alrededor de $1,400 millones provienen de proyectos vinculados con criptomonedas, un sector que al mismo tiempo es objeto de regulación por parte de su propia administración.

Trump rechaza que exista un conflicto de interés

Durante la entrevista, Trump fue cuestionado sobre posibles conflictos de interés, luego de que el conductor Joe Kernen mencionara la legislación estadounidense que prohíbe a la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo participar en decisiones que puedan beneficiar sus intereses financieros.

Aunque esa restricción no aplica al presidente ni al vicepresidente, el mandatario respondió que desconoce los detalles de sus inversiones.

“Podría haberlo sabido. No lo sabía. Es decir, no hay nada ilegal, no tiene nada de malo”, afirmó.

Trump insistió en que no interviene en sus empresas.

“Yo no hago nada relacionado con mi negocio. Mis hijos lo gestionan”, declaró. “Mi hijo Eric se encarga de eso. No hablo con él sobre estas cosas”.

Las criptomonedas vuelven a poner sus finanzas bajo la lupa

El reporte financiero mostró que buena parte de sus ingresos provienen de negocios relacionados con criptomonedas, incluida la memecoin $TRUMP y la empresa World Liberty Financial, lo que ha reavivado el debate sobre la separación entre sus funciones públicas y sus intereses privados.

Según explicó Trump, su respaldo al sector responde a razones estratégicas.

Las criptomonedas vuelven a poner sus finanzas bajo la lupa

El reporte financiero mostró que buena parte de sus ingresos provienen de negocios relacionados con criptomonedas, incluida la memecoin $TRUMP y la empresa World Liberty Financial, lo que ha reavivado el debate sobre la separación entre sus funciones públicas y sus intereses privados.

Según explicó Trump, su respaldo al sector responde a razones estratégicas.

“Tenemos que estar a la cabeza; de lo contrario, China se apoderará de ellas”, sostuvo.

Sin embargo, organizaciones de vigilancia ética y legisladores demócratas consideran que la falta de un fideicomiso ciego mantiene abiertas dudas sobre posibles conflictos de interés.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó la situación en redes sociales.

“Donald Trump ganó más de $2,000 millones durante su primer año como presidente. Los republicanos se están enriqueciendo mientras encarecen la vida de los demás. Debemos acabar con la cultura de la corrupción”, escribió.“Mi prioridad es ser presidente”

Trump reconoció que la posición de sus hijos puede generar cuestionamientos debido a la influencia del cargo presidencial, aunque aseguró que les recomienda mantenerse alejados de cualquier actividad que pueda interpretarse como un conflicto.

Aun así, defendió que su familia ya desarrollaba negocios antes de su llegada a la política.

“Tengo un propósito mucho mayor. Este es el Despacho Oval. Es un propósito mucho mayor que si gano dinero o no”, concluyó.

Las nuevas revelaciones financieras vuelven a colocar bajo los reflectores la relación entre la actividad empresarial de Trump y su ejercicio como presidente, un tema que continúa generando debate entre líderes políticos.

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