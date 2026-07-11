Reembolsos de hasta $2,750 para bajar la factura de electricidad: quiénes pueden pedirlos

Un nuevo programa de reembolsos ofrece hasta $2,750 a residentes que realicen mejoras de eficiencia energética en sus viviendas. La ayuda puede utilizarse para instalar calentadores solares de agua, equipos de aire acondicionado más eficientes y otros sistemas destinados a reducir el consumo eléctrico.

Los incentivos forman parte del programa 2026-2027 de Hawaii Energy y estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2027, siempre que queden fondos. Los montos se otorgan por orden de solicitud y, en muchos casos, se descuentan directamente al momento de comprar o instalar el equipo.

Quiénes pueden recibir el reembolso de hasta $2,750

El beneficio máximo corresponde a la instalación de un calentador solar de agua. Pueden acceder los usuarios residenciales de electricidad que viven en:

Hawaii Island

Lanai

Maui

Molokai

Oahu

Los residentes de Kauai no califican porque esa isla es atendida por una cooperativa eléctrica independiente. El programa también exige utilizar contratistas participantes cuando se trata de instalaciones o servicios técnicos.

Cuánto dinero ofrece el programa

Los principales reembolsos residenciales son:

Hasta $2,750 por un calentador solar de agua

Hasta $700 por un calentador de agua con bomba de calor

Hasta $325 por mantenimiento de calentadores solares o con bomba de calor

$1,250 por modernizar un sistema central de aire acondicionado

Hasta $550 por unidad para equipos mini split

$250 por cambiar un refrigerador viejo y funcional por uno ENERGY STAR

$75 por retirar y reciclar un refrigerador usado

También existen descuentos para ventiladores de toda la casa, ventiladores solares de ático, equipos de aire acondicionado de ventana y luces LED de bajo consumo.

Cómo pedir el reembolso

En el caso del calentador solar, el solicitante debe buscar un contratista autorizado por Hawaii Energy, programar la instalación y completar el trabajo. El reembolso se descuenta directamente de la factura final y el contratista se encarga de presentar la documentación.

Para los calentadores con bomba de calor, el descuento puede aplicarse directamente en comercios participantes, como Home Depot, Lowe’s, Ferguson, PACE Supply e Inter-Island Solar Supply. El equipo debe cumplir con los requisitos ENERGY STAR y tener una capacidad elegible.

Cuánto se puede ahorrar en electricidad

Hawaii Energy señala que los sistemas eficientes para calentar agua pueden reducir hasta en un 40% la factura eléctrica de una vivienda. Además, los reembolsos pueden combinarse con ciertos créditos fiscales estatales, aunque la elegibilidad tributaria debe verificarse con un profesional.

El monto exacto depende del equipo, el tamaño del sistema, la ubicación y la disponibilidad de fondos. Por eso, las autoridades recomiendan iniciar el trámite cuanto antes y confirmar que el contratista o comercio participe oficialmente en el programa.

Hasta cuándo se puede solicitar

Los incentivos estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2027, pero pueden terminar antes si se agotan los recursos asignados. También pueden modificarse o suspenderse sin aviso previo.

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