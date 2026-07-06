¿Cómo ahorrar dinero en las facturas de electricidad ante la llegada de las altas temperaturas de verano?

De acuerdo con un informe desarrollado por la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), se espera que para este verano en Estados Unidos los costos de refrigeración aumenten hasta un 10% en comparación con el año pasado, esto en medio de una de las temporadas más calurosas del año.

Un análisis anterior señaló que el promedio de los hogares estadounidenses gastará entre los meses de junio a septiembre unos $800 en facturas de electricidad, en medio de un alto costo de vida y precios más elevados en otros bienes básicos.

Al respecto, Mark Wolfe, economista energético y director ejecutivo de NEADA, comentó que actualmente la gente no puede hacer nada con respecto al precio de la electricidad; sin embargo, aseguró que los hogares sí pueden gestionar su consumo eléctrico de forma más eficiente. “Por cada grado que subas la temperatura de tu aire acondicionado, puedes ahorrar un 3% en tu factura de electricidad”, agregó Wolfe.

Ahora, la forma más fácil para ahorrar dinero en las facturas de electricidad es usar menos aire acondicionado; suena lógico, pero ante las altas temperaturas quizás será necesario implementar otras técnicas para seguir manteniendo el gasto más bajo.

En este caso, el experto en energía de NEADA recomienda cambiar la temperatura cada dos días, subiendo el termostato gradualmente, pero sin superar los 78 grados Fahrenheit.

Otra de las maneras de ahorrar es desconectar los dispositivos electrónicos en casa que no sean esenciales o no se estén utilizando constantemente, apagando las luces del hogar y evitando la luz solar directa cerrando ventanas, cortinas o persianas; también se podría subir la temperatura cuando no se encuentra en casa y bajarla cuando regrese.

Finalmente, Wolfe recomienda realizar mantenimiento a los aires acondicionados del hogar. “Las reparaciones y los reemplazos son costosos, pero debido al alto precio de la electricidad, la inversión se amortiza más rápido”, dijo Wolfe.

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