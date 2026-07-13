Dueño de panadería en Florida se entregó al ICE: su familia afirma que buscó proteger a sus empleados

Un operativo migratorio en una panadería guatemalteca de Lake Worth Beach, Florida, terminó con el arresto de su propietario y abrió una fuerte disputa entre la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el relato de sus familiares, trabajadores y organizaciones comunitarias.

Jacobo Zapeta Castro, dueño de El Quetzal Panadería y Cafetería, quedó bajo custodia federal después de varias horas de tensión alrededor del comercio. Empleados sostienen que decidió salir y entregarse para evitar que los agentes ingresaran al local y detuvieran a otras personas. ICE, en cambio, aseguró que se trató de una operación dirigida específicamente contra él y lo vinculó con antecedentes migratorios y penales.

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“Prefiero que me lleven a mí”

El operativo ocurrió el miércoles 8 de julio en la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach. Testigos dijeron que numerosos agentes federales y efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida rodearon la panadería, mientras empleados, familiares y vecinos permanecían dentro y fuera del establecimiento.

Gilmer Zapeta, trabajador del negocio, contó a la cadena local WFLX que el propietario decidió entregarse cuando creyó que sus empleados también podían ser arrestados.

La familia afirmó que la entrega fue negociada para evitar una confrontación potencialmente peligrosa para empleados, clientes y otras personas que estaban dentro del establecimiento. Mariana Blanco, representante del Guatemalan-Maya Center, habría intervenido como mediadora entre el comerciante y los agentes.

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La versión de ICE es diferente

ICE presentó una reconstrucción distinta. La agencia sostuvo que sus agentes localizaron un vehículo relacionado con Zapeta Castro alrededor de las 10:30 de la mañana y trataron de detenerlo.

Según el organismo, el comerciante habría intentado embestir un vehículo oficial, abandonó el automóvil y corrió hacia la panadería, donde se atrincheró. ICE indicó que pidió apoyo de otras fuerzas para asegurar el lugar y que el hombre se entregó posteriormente.

La agencia describió al detenido como un ciudadano de Guatemala que había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones. También afirmó que tenía antecedentes por reingreso ilegal después de una deportación, arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, choque y fuga y resistencia a la autoridad.

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La familia niega que tuviera una orden de deportación vigente

Los hijos de Zapeta Castro rechazaron la caracterización oficial. Dijeron que su padre tenía permiso de trabajo y licencia de conducir válidos, cumplía con sus obligaciones migratorias y no estaba sujeto a una orden activa de deportación.

La familia también aseguró que es propietario de un negocio, paga impuestos y mantiene a varias familias mediante los empleos de la panadería. Hasta ahora, no se han difundido públicamente documentos judiciales o migratorios que permitan resolver por completo las diferencias entre ambas versiones.

La comunidad cuestionó el despliegue

El arresto movilizó a residentes y organizaciones de apoyo a inmigrantes de Palm Beach County. Algunos testigos consideraron excesiva la cantidad de agentes desplegados alrededor de un pequeño comercio familiar.

La familia denunció, además, que dos hijos adolescentes del propietario, ambos ciudadanos estadounidenses, quedaron expuestos al operativo, mientras los agentes intentaban lograr que su padre saliera del edificio.

En tanto, la detención está confirmada, al igual que la participación de ICE y de fuerzas estatales. También está comprobado que Zapeta Castro salió del establecimiento y fue arrestado sin que se reportaran heridos.

Lo que permanece en disputa es por qué ingresó a la panadería, si intentó embestir un vehículo oficial, cuál era su situación migratoria exacta y si su entrega respondió a un acuerdo para proteger a los trabajadores. La información es, todavía, parcial, y quedan muchas preguntas por responder.

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