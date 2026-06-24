Lanzan campaña para apoyar a los negocios afectados por las redadas en Los Ángeles

Los emprendedores inmigrantes son el alma de Los Ángeles, desde los restaurantes que han alimentado a sus vecindarios durante décadas, la tienda de la esquina donde te conocen por tu nombre, hasta los vendedores ambulantes que siempre tienen un antojito listo para ofrecer.

Estos negocios crean empleos, construyen comunidad e impulsan una de las economías más dinámicas del mundo.

Pero también son de los más afectados por situaciones fuera de su control, como la pandemia de Covid-19, los incendios de enero del 2025 y las redadas de inmigración, que han dejado a muchos decidiendo entre cerrar sus puertas o seguir adelante.

Es por eso que CA4US lanzó ayer la Semana de los Pequeños Negocios de Inmigrantes, una campaña a nivel estatal para celebrar a los emprendedores inmigrantes, quienes constituyen una gran parte de las comunidades.

“No hay mejor lugar para lanzar esta campaña que aquí, en el sur de Los Ángeles, en el Mercado La Paloma, un lugar que ha sido el hogar de emprendedores inmigrantes durante décadas”, dijo Cielo Castro, directora de políticas y programas de la Fundación Comunitaria de California (CCF). “Hoy en día, uno de los retos más significativos a los que se han enfrentado estos negocios es el impacto de las medidas de control migratorio del último año, que han tenido consecuencias drásticas para ellos”.

La campaña que comenzó el martes en el Mercado La Paloma busca impulsar a la comunidad a apoyar a estos negocios, a ir a sus locales, a comprarles y a disfrutar de todo lo que ofrecen día a día. La Semana de los Pequeños Negocios de Inmigrantes llega tras un año en el que las redadas de inmigración afectaron a las comunidades y a las economías locales de todo el estado.

Un estudio de los organizadores estima que los operativos de ICE le costaron a Los Ángeles aproximadamente mil millones en pérdidas de productividad.

Cuando las medidas de control afectan la vida de los inmigrantes, los efectos se propagan: los negocios pierden trabajadores y clientes, las escuelas y los vecindarios sienten la presión y las economías locales se ven afectadas.

La Semana de los Pequeños Negocios de Inmigrantes es un recordatorio de lo que estas comunidades construyen: restaurantes, tiendas y negocios de servicios que mantienen a los vecindarios vibrantes y resilientes.

Negocios como el de Raúl Morales, dueño de Taquería Vista Hermosa, que ha operado en el mercado por 25 años, dice que no han tenido ningún respiro desde que empezó la pandemia y luego se les vinieron las redadas de ICE. Recuerda los primeros días de las redadas, cuando no entraba ni un solo cliente porque la gente simplemente tenía miedo de salir a la calle.

“Ha sido muy duro; la pandemia nos dejó sin nada y cuando intentamos recuperarnos, nos sale esto. Yo tengo 13 familias detrás de mí y un compromiso triple, imagínate”, dijo Morales, originario de Vista Hermosa, Michoacán. “Tuvimos que buscar diferentes vías para conseguir dinero, como ofrecer servicios de catering para eventos y bodas, porque la gente no salía; era la única forma de sobrevivir en esos inicios de las redadas”.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Raúl Morales, dueño de Taquería Vista Hermosa, en el Mercado La Paloma. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

na encuesta de CA4US y California Community Foundation realizada a los negocios del condado de Los Ángeles reveló que el 82% sufrió impactos negativos debido a las medidas de control migratorio y que el 44% afirmó haber sufrido pérdidas superiores a la mitad de sus ingresos. No solo eso, sino, pero el 59% de los dueños expresaron su preocupación por mantener su fuerza laboral. Mientras el 70% de las empresas sufrieron falta de personal tras las redadas de ICE, el 33% de los dueños dijeron que los trabajadores tenían miedo de presentarse a trabajar.

Lila Burgos, subdirectora del Instituto de Política y Políticas Latinas de UCLA, dijo que han estado documentando el impacto económico de las redadas de ICE en las pequeñas y microempresas del condado de Los Ángeles. Su reporte, que está a punto de publicarse este verano, indica que los inmigrantes representan aproximadamente el 44 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas en Los Ángeles. Reveló que decenas propietarios expresaron haber sufrido un impacto económico a causa de las redadas de ICE.

“El daño cambió la forma en que la gente vive, no solo la forma en que trabajaba. El dueño de un negocio nos contó que, cuando miraba hacia afuera, no veía a nadie; incluso sus empleados, que son ciudadanos, tenían miedo de ir a trabajar”, dijo Burgos. “Los vendedores ambulantes estuvieron meses sin trabajar y un organizador de eventos nos mostró un garaje lleno de mercancía que no se utilizó, ya que se habían cancelado todos los eventos”.

“El dueño de un restaurante perdió 30,000 dólares al mes en ventas y una tienda de muebles tuvo que pedir un préstamo de 100,000 dólares solo para mantenerse a flote”, agregó.

Burgos también señaló que han documentado los efectos en la salud de estos negocios locales a lo largo de las redadas que se están realizando. Afirmó que el impacto en la salud es inseparable del económico.

La campaña invita a la comunidad a apoyar a los pequeños negocios en L.A. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Nos enteramos de un vendedor ambulante que fue hospitalizado por estrés, de la dueña de un salón de belleza que desarrolló colitis y de dos personas que sufrieron parálisis facial”, explicó Burgos.

La semana de acción y apoyo a negocios locales y estatales corre del 21 al 27, y CA4US tiene una página web donde puedes encontrar una lista de negocios que puedes apoyar.

Los organizadores y los dueños de estos negocios dicen que el camino a la recuperación es largo y le piden a su público que no los olviden y que sigan apoyándolos más allá de esta semana de celebración.

“El daño causado el verano pasado no se ha sanado; solo ha aumentado, y quiero que sepan que la verdadera amenaza para nuestra seguridad, nuestra salud y nuestro bienestar económico no son los inmigrantes, sino las medidas de control migratorio”, dijo Burgos.

Para más información visita: https://www.ca4us.org/isbw-directory-2026.