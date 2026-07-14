Confirman fecha y rival para el regreso de Andy Ruiz al ring

Andy Ruiz volverá a competir después de dos años de inactividad cuando enfrente a Damián Knyba el próximo 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, en una pelea que marcará su debut con Matchroom Boxing.

El combate representará un nuevo capítulo en la carrera del excampeón mundial de peso pesado, quien busca retomar su camino hacia una nueva oportunidad por un título después de un largo periodo alejado de los cuadriláteros.

Back at it ??



Andy Ruiz returns to the ring against 6’7 Polish puncher Damian Knyba on Friday 4 September at @PruCenter ?



In chief support Vito Mielnicki Jr and Ammo Williams battle it out for the IBF USBA, WBO Global & WBC Continental Americas Middleweight Titles ??? pic.twitter.com/rIRHwhWTgH — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 14, 2026

Andy Ruiz vuelve al ring con un reto complicado ante Damián Knyba

El regreso de Andy Ruiz no será sencillo. Su próximo rival, Damián Knyba, llega con una importante ventaja física gracias a sus 2.01 metros de estatura y cuenta con experiencia internacional en la división de los pesos pesados.

El boxeador polaco registra una sola derrota en su carrera profesional, la cual llegó por nocaut frente a Agit Kabayel en enero.

Para Ruiz, la pelea será una oportunidad para demostrar que todavía puede competir al máximo nivel dentro de una categoría donde ya consiguió uno de los triunfos más importantes de la historia reciente del boxeo.

Andy Ruiz busca volver a la pelea por un campeonato mundial

El peleador mexicano-estadounidense sorprendió al mundo del boxeo en 2019, cuando derrotó a Anthony Joshua en junio para conquistar los campeonatos mundiales de peso pesado y convertirse en el primer campeón mundial de esa división nacido en México.

Después de ese momento, Ruiz atravesó una etapa de altibajos y ahora, con su incorporación a Matchroom Boxing, tiene como objetivo regresar a la élite de la categoría.

“Tras conseguir esta victoria, me encantaría pelear contra todos los que tienen los cinturones que dejó vacantes Oleksandr Usyk; el año que viene me convertiré en bicampeón mundial. ¡Vamos por ello!”, afirmó Ruiz.

Knyba espera un ambiente especial en Newark

El rival de Ruiz también expresó su entusiasmo por regresar al Prudential Center, escenario donde buscará dar una sorpresa ante uno de los nombres más reconocidos del boxeo de peso pesado.

“Estoy deseando volver al Prudential Center, mi segundo hogar”, declaró Knyba. “Me entusiasma regresar al ring ante los aficionados de Nueva Jersey y Nueva York; llenarán las gradas de blanco y rojo”.

Ruiz vs. Knyba será parte de la serie The Fight

El enfrentamiento entre Andy Ruiz y Damián Knyba será el tercer evento estelar de la serie mensual de boxeo “The Fight”, organizada por TNT Sports y DAZN.

La función será transmitida de manera coexclusiva en Estados Unidos a través de TNT, truTV y DAZN, mientras que la señal internacional estará disponible mediante DAZN.

Con este combate, Andy Ruiz inicia una nueva etapa profesional con la intención de volver a posicionarse entre los principales contendientes del boxeo de peso pesado.

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