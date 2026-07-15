United Airlines estrenará a finales de este año la nueva opción “Economy Plus”: ¿De qué se trata?

Este martes, la aerolínea estadounidense más grande e importante del mundo, United Airlines, anunció que para finales de este año tendrá una nueva opción de viaje con la que espera brindarle a sus pasajeros más espacio.

Según el comunicado de la aerolínea, la nueva opción lleva por nombre Economy Plus, que básicamente se trata de permitirle a los viajeros pagar por el asiento central vacío; aunque los pasajeros tendrán más espacio, por ahora seguirán compartiendo la mesa fija del asiento central.

De acuerdo con United Airlines, este cambio espera implementarse en el nuevo avión Airbus A321XLR, una flota de aproximadamente 50 naves, las cuales incluirán filas de asientos especiales y asientos centrales abiertos; estos últimos, según la aerolínea, serán “reutilizados como espacios compartidos con grandes mesas hechas a medida”.

Aunque la compañía con sede principal en Chicago aún no ha publicado los precios de este servicio, sí detalló que las mesas personalizadas de los asientos centrales desocupados brindarán tanto a los viajeros sentados en el pasillo como a los de ventanilla un espacio adicional para estirarse en vuelos largos. “La mesa es fija, tiene un revestimiento suave similar al cuero y dos hendiduras para vasos”.

Al respecto, Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, expresó en el comunicado: “Estamos invirtiendo en toda nuestra flota, de principio a fin, y ofreciendo a los clientes opciones y valor en cada cabina”, dijo.

Esta nueva propuesta de United Airlines se une a su reciente servicio: los asientos United Relax Row para clase económica, los cuales pueden transformarse en un cómodo sofá durante vuelos largos.

Durante la presentación, la aerolínea destacó que estos asientos contarían con “reposapiés ajustables individualmente que se pliegan en un ángulo de 90 grados para crear más espacio para dormir, estirarse o ver una película”.

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