Chris Van Hollen analiza postularse como candidato demócrata a la presidencia

Al considerar que sus compañeros demócratas están realizando un trabajo deficiente para conseguir el respaldo de la ciudadanía rumbo a las próximas elecciones, Chris Van Hollen, senador por Maryland, contempla la opción de postularse como opción en la boleta.

Durante una entrevista concedida al diario The Hill, el político que lleva nueve años con su escaño en el Senado advierte que la cúpula de su partido está incurriendo en el error de únicamente exhibir el mal desempeño de Donald Trump al frente de la Casa Blanca sin promover alternativas para mejorar la situación.

“Creo que el Partido Demócrata debe hacer algo más que decirle a la gente a qué nos oponemos. En mi opinión, debemos luchar contra lo que percibo como una administración Trump completamente ilegal, pero también debemos decirle a la gente qué haremos para cambiar el statu quo.

No creo que el Partido Demócrata haya hecho un buen trabajo al comunicar a la gente cuáles son nuestros principios”, indicó.

Chris Van Hollen lleva nueve años ocupando un escaño en el Senado. (Crédito: Daniel Kucin Jr. / AP)

Bajo su perspectiva, uno de los grandes desafíos demócratas es romper con el modelo de dividir a la ciudadanía entre la derecha y la izquierda como alternativas por las cuales votar, pues dicho concepto ya no aplica en un mundo donde los intereses de los grandes grupos financieros son los que influyen en la gobernanza.

“Creo que la visión tradicional de izquierda contra derecha se ha quedado obsoleta. Realmente creo que, en este momento, si observamos nuestra economía, está manipulada a favor de intereses especiales muy poderosos. Se trata más bien de la élite contra el resto”, subrayó.

Van Hollen considera pertinente adoptar parte de la estrategia que logró colocar a Donald Trump dos veces al frente de la Casa Blanca.

“La razón por la que Donald Trump fue elegido fue que la gente estaba harta del statu quo. En mi opinión, lo ha roto de la peor manera, pero debemos aprovechar ese sentimiento.

La idea de postularse es querer cambiar las cosas para mejor. Estoy tanteando el terreno porque creo que este es un momento crucial para nuestro país”, puntualizó.

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