El Nissan Altima tiene fecha de salida del mercado estadounidense

Los cambios siguen llegando al catálogo de Nissan en Norteamérica y uno de los modelos más representativos de la marca parece tener los días contados. El fabricante japonés ya definió el rumbo que seguirá en los próximos años y ese camino no incluye al Altima, un sedán que durante mucho tiempo ocupó un lugar importante entre los compradores estadounidenses.

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Aunque el modelo seguirá disponible durante 2026, la decisión ya está tomada. A partir de 2027 desaparecerá de los concesionarios de Estados Unidos, dejando al Sentra como el único sedán que Nissan ofrecerá en ese mercado. La información fue confirmada por Ponz Pandikuthira, vicepresidente sénior y director de Producto y Planificación de Nissan Americas, en una entrevista concedida a WardsAuto.

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El movimiento hace parte de un proceso de reorganización con el que la compañía busca concentrar sus recursos en una gama más reducida de vehículos y fortalecer los segmentos que actualmente registran una mayor demanda.

Los SUV serán el centro de la estrategia

Nissan considera que las mejores oportunidades de crecimiento están en los crossover y los SUV. Modelos como Kicks, Rogue, Murano, Pathfinder y Armada serán protagonistas de la nueva etapa de la marca en Estados Unidos, respondiendo a un mercado que privilegia vehículos más amplios y versátiles.

De acuerdo con Pandikuthira, los análisis realizados por la compañía muestran que muchos clientes que antes elegían un sedán ahora prefieren un crossover compacto. Esa tendencia ha convertido a ese segmento en uno de los más importantes para la firma japonesa.

El Nissan Kicks, por ejemplo, se ha consolidado como una de las apuestas más fuertes gracias a un precio cercano a los $20,000 dólares, una cifra que lo mantiene entre las opciones más competitivas para quienes buscan un vehículo urbano.

Los sedanes eléctricos tendrán que esperar

Otro de los cambios importantes tiene que ver con la electrificación. Nissan decidió frenar el desarrollo de los dos sedanes eléctricos que estaban llamados a reemplazar al Altima y al Maxima en Estados Unidos.

La compañía considera que el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos ha sido más lento de lo previsto y que todavía no existe una demanda suficiente para respaldar una inversión de esa magnitud.

Su expectativa es que el verdadero impulso llegue entre 2029 y 2030, cuando las baterías sean más económicas y la tecnología permita ofrecer productos más competitivos.

El Nissan Altima 2025. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El regreso del Xterra toma fuerza

Mientras algunos modelos se despiden, otros podrían regresar. Uno de los proyectos que más expectativa genera es el posible renacimiento del Nissan Xterra, un SUV muy recordado por los aficionados a la conducción todoterreno.

Según explicó el directivo, el futuro Xterra utilizará una plataforma de carrocería sobre bastidor compartida con otros modelos de Nissan e Infiniti. En una primera etapa empleará un motor V6, aunque la marca también analiza incorporar un sistema híbrido paralelo para mejorar el desempeño y la eficiencia.

La salida del Altima representa el cierre de un capítulo importante para Nissan en Estados Unidos. Al mismo tiempo, marca el comienzo de una estrategia enfocada en una oferta más reducida, con mayor protagonismo para los SUV y una electrificación que avanzará con un ritmo más prudente que el previsto inicialmente.

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