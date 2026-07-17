Hyundai baja $6,300 dólares al IONIQ 5 N 2026 en EE.UU.

Quienes esperaban que el Hyundai IONIQ 5 N fuera un deportivo eléctrico más fácil de comprar recibieron una buena noticia. La marca surcoreana decidió ajustar el precio de la versión 2026 en Estados Unidos con una rebaja de $6,300 dólares, una medida poco habitual en un vehículo de este nivel y que podría hacerlo mucho más competitivo frente a otros modelos de altas prestaciones.

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El SUV eléctrico de enfoque deportivo ahora parte desde los $59,900 dólares, a los que se suma un cargo por destino de $1,600 dólares. La decisión llega en un momento en el que la competencia entre fabricantes de vehículos eléctricos sigue creciendo y cada vez son más las marcas que buscan atraer compradores con mejores precios y mayor equipamiento.

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Lejos de tratarse de una versión recortada, Hyundai mantuvo intactas las principales cualidades del modelo e incluso añadió novedades para hacerlo todavía más atractivo.

Hyundai quiere acercar la división N a más conductores

La reducción hace parte de la estrategia de Hyundai para fortalecer la presencia de su línea deportiva N en el mercado estadounidense. La intención es ampliar el acceso a uno de los vehículos eléctricos de alto rendimiento mejor valorados de la actualidad.

Según explicó Ricky Lao, director de Planificación de Productos de Hyundai Motor North America, el propósito es ofrecer este modelo a un público más amplio sin renunciar a sus capacidades. El ejecutivo afirmó que el IONIQ 5 N reúne innovación, tecnología y desempeño propios de vehículos considerablemente más costosos.

Más conectividad y nuevo equipamiento

Entre las principales novedades del modelo 2026 aparece la incorporación del puerto NACS, el estándar de carga utilizado por Tesla en Norteamérica. Gracias a este cambio, el IONIQ 5 N podrá utilizar directamente la amplia red de Supercargadores disponible en ese mercado.

Hyundai también incluirá adaptadores para conexiones CCS, un cargador portátil compatible con tomas de Nivel 1 y Nivel 2, además de nuevas funciones de confort.

Entre ellas sobresalen un sistema de monitoreo de atención del conductor mediante una cámara instalada en el habitáculo, ventanas traseras con apertura y cierre automáticos y el nuevo color exterior Performance Blue Pearl.

Un deportivo eléctrico pensado para emocionar

Aunque comparte la plataforma eléctrica E-GMP con otros modelos de la marca, el IONIQ 5 N fue desarrollado con una filosofía completamente distinta. Hyundai recurrió a la experiencia adquirida en competición y en sus programas Rolling Lab para crear un vehículo enfocado en el rendimiento.

Se presenta el Hyundai Ioniq 5 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Con la función N Grin Boost activada, el sistema desarrolla hasta 641 caballos de fuerza, una cifra que le permite ofrecer aceleraciones propias de un deportivo de primer nivel.

La experiencia al volante también fue uno de los grandes objetivos de los ingenieros. Por eso el modelo incorpora el sistema N e-Shift, una tecnología que recrea el comportamiento de una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades mediante una gestión específica de la entrega de torque.

A esto se suma el sistema N Active Sound+, que genera un sonido deportivo dentro del habitáculo para hacer la conducción más envolvente y ofrecer referencias auditivas al conductor cuando exige el vehículo en curvas o aceleraciones.

Hyundai desarrolló esta tecnología después de miles de kilómetros de pruebas en el circuito alemán de Nürburgring, buscando que la sensación al volante fuera mucho más cercana a la de un deportivo tradicional, sin dejar de aprovechar las ventajas de la propulsión eléctrica.

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