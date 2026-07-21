BYD alista una berlina eléctrica con cifras que sorprenden

Fang Cheng Bao todavía tiene poco tiempo en el mercado, pero ya empieza a llamar la atención con una gama de vehículos que no deja de crecer. La firma, perteneciente al grupo BYD, ahora prepara un paso importante con el desarrollo de su primer sedán eléctrico, un modelo que busca destacar por su gran autonomía y un nivel de prestaciones que apunta al segmento más alto.

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La información más reciente llegó gracias al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), organismo que publicó las primeras especificaciones oficiales del llamado Formula S. Los datos revelan que la berlina podría alcanzar hasta 900 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de homologación CLTC, una cifra que la coloca entre los modelos eléctricos con mayor alcance anunciados hasta ahora.

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Junto al sedán también apareció una segunda variante con carrocería familiar, denominada Formula S GT, que mantiene gran parte de la tecnología del modelo principal, aunque apuesta por ofrecer un mayor espacio para los ocupantes y el equipaje.

Un sedán de grandes dimensiones

El Formula S fue desarrollado para competir en el segmento de las berlinas ejecutivas. Su carrocería mide 5.060 milímetros de largo, 1.967 milímetros de ancho y 1.483 milímetros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2.960 milímetros.

Dependiendo de la configuración elegida, el peso del vehículo varía entre 1,999 y 2,250 kilogramos, principalmente por el tamaño de la batería y el nivel de equipamiento.

La versión de entrada utiliza un solo motor eléctrico ubicado sobre el eje trasero que desarrolla 245 kW, equivalentes a 333 caballos de potencia. Esa mecánica trabaja junto a una batería LFP fabricada por FinDreams y permite homologar hasta 720 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC.

La versión más ambiciosa llega hasta 900 kilómetros

La gran novedad de la gama será una variante de mayor autonomía. En este caso, el motor incrementa su rendimiento hasta los 300 kW, es decir, unos 408 caballos de potencia.

Esta configuración incorpora una batería de fosfato de hierro y litio de 92.093 kWh, también desarrollada por FinDreams. Gracias a ese conjunto, el Formula S puede ofrecer una autonomía homologada que oscila entre 830 y 900 kilómetros, dependiendo del equipamiento seleccionado.

Blade Battery BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Además, todas estas versiones serán compatibles con sistemas de carga ultrarrápida, una característica pensada para reducir considerablemente los tiempos de recarga.

La familia también crecerá con una futura variante de tracción integral equipada con dos motores eléctricos. Según la información adelantada por las autoridades chinas, desarrollará una potencia combinada de 490 kW, equivalentes a 666 caballos.

También habrá una versión familiar

El Formula S GT será la alternativa para quienes buscan una mayor capacidad de carga sin renunciar a las prestaciones. Conserva la distancia entre ejes del sedán, aunque reduce ligeramente su longitud hasta los 5.025 milímetros.

Esta versión utilizará la batería de 92.093 kWh y podrá elegirse con dos configuraciones mecánicas. La opción de propulsión trasera entregará 300 kW y ofrecerá entre 800 y 850 kilómetros de autonomía CLTC. Por su parte, la variante de tracción total alcanzará los 490 kW de potencia y reducirá su autonomía hasta unos 730 kilómetros para privilegiar un comportamiento más deportivo.

Por ahora, BYD no ha confirmado el precio ni los mercados donde estará disponible. Lo que sí parece claro es que, tras su debut en China, tanto el Formula S como el Formula S GT podrían llegar posteriormente a otros países bajo la marca Denza, aunque todavía no existe una fecha oficial para ese posible lanzamiento.

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