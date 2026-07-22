Hermana de migrante venezolano que murió bajo custodia de ICE en Georgia solicita una investigación

La venezolana Sonimar Arenas pidió justicia y una investigación independiente para esclarecer la muerte de su hermano Jesús Manuel, quien falleció el pasado 13 de julio mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un traslado entre centros de detención en Georgia.

En una conferencia de prensa en Washington, acompañada por congresistas demócratas y activistas, Arenas cuestionó la atención que recibió su hermano durante su detención y aseguró que las autoridades migratorias ignoraron sus solicitudes relacionadas con su estado de salud.

La mujer afirmó que antes del traslado pidió a los agentes de ICE que permitieran a Jesús Manuel llevar consigo los medicamentos que necesitaba, pero señaló que únicamente le autorizaron conservar uno de los cuatro tratamientos que utilizaba.

Familia señala posibles fallas en atención médica

Según el testimonio de Arenas, su hermano padecía hipertensión, ansiedad crónica y depresión, condiciones que requerían seguimiento médico.

Jesús Manuel fue detenido el 9 de julio en su vivienda en Georgia. De acuerdo con la información proporcionada por ICE a la familia, el arresto estaba relacionado con una orden de deportación.

Arenas relató que ese mismo día su hermano se comunicó con ella para informarle que no le habían entregado el medicamento que le habían permitido llevar durante el proceso de detención.

La familiar sostuvo que la falta de acceso adecuado a su tratamiento pudo haber influido en el desenlace y pidió que las autoridades determinen si existieron omisiones durante su custodia.

ICE reportó muerte por un supuesto paro cardíaco

La versión oficial de ICE señala que Jesús Manuel fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:30 de la mañana del 13 de julio, mientras era trasladado desde el centro de detención de Irwin hacia otra instalación en el sur de Georgia.

La agencia informó que se realizaron maniobras de reanimación y posteriormente fue llevado a un hospital del condado, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de una conclusión final sobre las circunstancias del fallecimiento.

Familia busca cumplir deseo de ser sepultado en Venezuela

Durante la conferencia, Sonimar Arenas recordó que su hermano llegó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y describió el impacto que su muerte provocó en su familia.

Jesús Manuel Arenas-Silva, a 45-year-old Venezuelan man, became the 22nd person to die in ICE custody this year. His family says he was denied essential medication while detained. Every death deserves answers. Demand accountability at https://t.co/rQQvDZAiXy pic.twitter.com/0fo66sS1bH — Voto Latino (@votolatino) July 16, 2026

La venezolana explicó que, al revisar documentos personales de Jesús Manuel, encontró una referencia a la canción “Venezuela”, en la que él expresaba su deseo de regresar a su país para ser sepultado.

Por ello, inició una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 7 mil 500 dólares para cubrir los gastos relacionados con el traslado de sus restos. Hasta el momento, había reunido 665 dólares.

La madre de Jesús Manuel vive en Venezuela y, según su hermana, él no visitaba el país desde hacía ocho años.

Congresistas cuestionan actuación de ICE

Durante el acto en Washington, los congresistas demócratas Delia Ramírez, Jesús “Chuy” García y Adelita Grijalva criticaron las políticas de la agencia migratoria y pidieron cambios en el sistema de detención.

Los legisladores mencionaron también otros fallecimientos recientes relacionados con operativos migratorios, entre ellos los casos del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en Maine.

Ramírez respaldó además la iniciativa H.R. 7190, conocida como Melt ICE Act, que plantea retirar financiamiento a la agencia y cerrar centros de detención migratoria.

La familia de Jesús Manuel continúa solicitando que se esclarezca lo ocurrido durante sus últimos días bajo custodia de ICE y que se determinen posibles responsabilidades.

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