Deportaciones de salvadoreños crecen 77% desde Estados Unidos

Durante los primeros seis meses de 2026, las deportaciones de ciudadanos salvadoreños aumentaron 73.8% respecto al mismo periodo del año anterior, al registrar 10,504 casos, según datos oficiales. El incremento estuvo marcado principalmente por el aumento de retornos desde Estados Unidos.

Cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) señalan que entre enero y junio de este año, las expulsiones de salvadoreños desde territorio estadounidense subieron 77%, al pasar de 5,553 casos en 2025 a 9,829 en 2026.

En el caso de México, se dio un crecimiento de 59 casos al pasar de 454 en 2025 a 513 en 2026, mientras que los retornos provenientes de otros países aumentaron de 37 a 162 personas, para un crecimiento del 337.8 %.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 fueron deportados 16,051 salvadoreños, un 7.1% más que el año anterior, cuando fueron 14,986.

Reunión de Bukele con Donald Trump

La semana pasada, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su el presidente Donald Trump, habrían tenido una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11:00 hora local, pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar que se trató de “una reunión privada”.

Se desconoce si en dicha cita abordaron una posible renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 170,000 salvadoreños inscritos desde 2001, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después de que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.

El Gobierno Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

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